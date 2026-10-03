به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری پیش از ظهر شنبه در دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف کردستان که به صورت وبیناری در آن سخن گفت، اظهار کرد: شهدای بزرگ به ما قدرت ادامه دادن این راه سخت را می‌دهند و یادآوری اینکه چه انسان‌هایی برای امنیت و آسایش ما جان خود را از دست داده‌اند، مسئولیت و رسالت ما را سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: کار ما از این جهت سخت شده است که خود را مدیون خون انسان‌هایی می‌دانیم که جان خود را برای آسایش امروز ما اهدا کردند و امانت‌داری این شهدا، کار دشواری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از طرف دیگر، شهدا کار را برای ما آسان کرده‌اند؛ چراکه وقتی انسان‌های بزرگی جان خود را برای حفظ آرمان‌های انقلاب فدا می‌کنند، برای ما نیز آسان‌تر است که توان و تلاش خود را برای پاسداری از این نظام صرف کنیم.

میدری با بیان اینکه در انتخاب میان آبرو و حفظ ایران و صرف تمام توان خود، هیچ شک و تردیدی نداریم، گفت: در جنگ تحمیلی سوم دیدیم که چگونه خون رهبر شهیدمان و دیگر شهدای کشور، پرچم ایران را حفظ کردند.

وی اضافه کرد: فرماندهان ما چه در جنگ تحمیلی هشت ساله و چه در شرایط امروز، همواره در صف نخست حضور داشتند و بر این باور بودند که نخستین کسانی هستند که باید شهید شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: این موضوع برای مسئولان الهام‌بخش است که در تحمل سختی‌ها و حتی در شهادت، در صف اول قرار داشته باشند.