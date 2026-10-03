به گزارش خبرنگار مهر، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم فراخوان نخستین جشنواره استندآپ کمدی «خندقانه» را منتشر کرد و از علاقه‌مندان و هنرمندان بالای ۱۸ سال برای حضور در این رویداد دعوت به عمل آورد.

این جشنواره با هدف ایجاد زمینه برای بروز و معرفی استعدادهای خلاق در عرصه استندآپ کمدی، فراهم کردن فرصت دیده‌شدن هنرمندان این حوزه و ارتقای سطح کیفی و محتوایی آثار برگزار می‌شود.



تقویت فرهنگ طنز سالم و امیدآفرین در جامعه از دیگر اهداف این رویداد عنوان شده و محتوای آثار نیز باید متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی باشد.



لهجه‌های بومی در اولویت قرار دارند



آثار ارائه‌شده با لهجه و گویش بومی در اولویت قرار خواهند داشت و علاقه‌مندان می‌توانند در دو بخش اجرا و متن در جشنواره شرکت کنند.



متقاضیان بخش اجرا پس از تکمیل فرم ثبت‌نام باید ویدئوی اجرای خود را در پیام‌رسان روبیکا ارسال کنند. مدت اجرای اثر در مرحله نخست حداکثر پنج دقیقه است و ویدئو باید به صورت افقی تهیه شود.



در بخش متن نیز شرکت‌کنندگان باید متن استندآپ خود را در قالب فایل PDF از طریق پیام‌رسان روبیکا ارسال کنند.



پس از بررسی آثار، برگزیدگان مرحله نخست انتخاب می‌شوند و متناسب با بخش فعالیت خود در کارگاه‌های تخصصی جشنواره حضور خواهند یافت.



کارگاه‌های تخصصی برای برگزیدگان برگزار می‌شود



آشنایی با تکنیک‌های اجرای استندآپ، پرورش خلاقیت و آموزش شیوه نگارش متن مناسب از محورهای آموزشی این کارگاه‌هاست که با هدف تقویت مهارت شرکت‌کنندگان منتخب برگزار خواهد شد.



آخرین مهلت ارسال آثار برای حضور در نخستین جشنواره استندآپ کمدی «خندقانه» ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.



بررسی آثار و اعلام نتایج مرحله نخست پنجم آبان‌ماه انجام می‌شود و مرحله نهایی جشنواره نیز پنجم آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.