صدور ۹۶۰ مدرک حفظ برای حافظان قرآن مؤسسه مهد قرآن در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجموع گواهینامه های صادر شده حفظ در ۱ ، ۳ ، ۷ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵ جزء و دوره اول تا سوم کتاب مفاهیم از سوی معاونت آموزش دفتر مرکزی مؤسسه تعداد ۸۹۶ فقره مدرک حفظ و مفاهیم برای بانوان در تمام مقاطع سنی و تحصیلی و ۶۴ فقره مربوط به آقایان اختصاص دارد .

این گزارش می افزاید گواهینامه های صادر شده جهت قرآن آموزان مهد قرآن استان های تهران (کانون های بنت الهدی ، ۱۴ معصوم ، صدرعاملی ، مکتب الجواد ، بیان رفیع ، شهدا ، علی ابن ابیطالب ، الزهرا ، امیرالمؤمنین ، طه ، المؤمنون ، حافظان قرآن ، فاطمیه و محسنین) مازندران (بهشهر – نکا) اصفهان ( اصفهان – خمینی شهر – برخوار – گلدشت – شهرضا – هرند – درچه – گز – مبارکه – دهاقان و خوارسگان) یزد ، قزوین ( کانون های قزوین – نور – بقیه الله – امام سجاد – ۱۴ معصوم – مهجور – غدیر – شهید لشکری – البرز – حضرت رقیه – بنات الزهرا – اقبالیه) خراسان رضوی (کاشمر – مشهد مقدس (حضرت زهرا) – سبزوار) ، سمنان (امامزاده یحیی – مهدی شهر) گلستان (مینودشت) مرکزی (محلات – خمین – اراک) ، خوزستان (آبادان – گتوند) کرمانشاه (سنقرکلیایی روستای سرسگاز) و بوشهر (دشتستان – آب پخش) می باشد .

شایان ذکر است گواهینامه های حفظ و مفاهیم با امضای حجت الاسلام والمسلمین مصطفی فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیأت امناء و استاد شهریار پرهیزکار رئیس هیأت علمی مؤسسه کشوری مهد قرآن صادر و به حافظان قرآن اعطاء می شود .

یادآور می شود نشانی و شماره تماس شعب و کانون های مهد قرآن سراسر کشور در سایت مؤسسه مهد قرآن به نشانی www.ayeh.ir برای بهره برداری عموم علاقمندان از آموزش جامع قرآن با محوریت حفظ و مفاهیم قابل مشاهده است .