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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

صدور ۹۶۰ مدرک حفظ برای حافظان قرآن مؤسسه مهد قرآن در سال ۱۴۰۵

صدور ۹۶۰ مدرک حفظ برای حافظان قرآن مؤسسه مهد قرآن در سال ۱۴۰۵

پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه کشوری مهد قرآن از شکوفایی تعداد ۹۶۰ حافظ قرآن عضو مهد قرآن استان ها و شعب شهرستان با تلاش خالصانه اساتید و مربیان این مؤسسه مردم نهاد طی نیم سال نخست ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مجموع گواهینامه های صادر شده حفظ در ۱ ، ۳ ، ۷ ، ۱۵ ، ۲۰ و ۲۵ جزء و دوره اول تا سوم کتاب مفاهیم از سوی معاونت آموزش دفتر مرکزی مؤسسه تعداد ۸۹۶ فقره مدرک حفظ و مفاهیم برای بانوان در تمام مقاطع سنی و تحصیلی و ۶۴ فقره مربوط به آقایان اختصاص دارد .

این گزارش می افزاید گواهینامه های صادر شده جهت قرآن آموزان مهد قرآن استان های تهران (کانون های بنت الهدی ، ۱۴ معصوم ، صدرعاملی ، مکتب الجواد ، بیان رفیع ، شهدا ، علی ابن ابیطالب ، الزهرا ، امیرالمؤمنین ، طه ، المؤمنون ، حافظان قرآن ، فاطمیه و محسنین) مازندران (بهشهر – نکا) اصفهان ( اصفهان – خمینی شهر – برخوار – گلدشت – شهرضا – هرند – درچه – گز – مبارکه – دهاقان و خوارسگان) یزد ، قزوین ( کانون های قزوین – نور – بقیه الله – امام سجاد – ۱۴ معصوم – مهجور – غدیر – شهید لشکری – البرز – حضرت رقیه – بنات الزهرا – اقبالیه) خراسان رضوی (کاشمر – مشهد مقدس (حضرت زهرا) – سبزوار) ، سمنان (امامزاده یحیی – مهدی شهر) گلستان (مینودشت) مرکزی (محلات – خمین – اراک) ، خوزستان (آبادان – گتوند) کرمانشاه (سنقرکلیایی روستای سرسگاز) و بوشهر (دشتستان – آب پخش) می باشد .

شایان ذکر است گواهینامه های حفظ و مفاهیم با امضای حجت الاسلام والمسلمین مصطفی فومنی الحائری مؤسس و رئیس هیأت امناء و استاد شهریار پرهیزکار رئیس هیأت علمی مؤسسه کشوری مهد قرآن صادر و به حافظان قرآن اعطاء می شود .

یادآور می شود نشانی و شماره تماس شعب و کانون های مهد قرآن سراسر کشور در سایت مؤسسه مهد قرآن به نشانی www.ayeh.ir برای بهره برداری عموم علاقمندان از آموزش جامع قرآن با محوریت حفظ و مفاهیم قابل مشاهده است .

کد مطلب 6966121
سیده فاطمه سادات کیایی

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