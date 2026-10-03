به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌بین، ظهر شنبه، در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی ازگل اظهار کرد: فعالیت‌های شهرداری حتی در شرایط جنگ نیز متوقف نشد و نیروهای شهرداری از نخستین افرادی بودند که برای رفع مشکلات ایجادشده در شهر حضور پیدا می‌کردند.

وی افزود: عوامل مدیریت شهری تلاش کردند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات را برطرف و شرایط را به حالت عادی بازگردانند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد تنها چند ساعت پس از وقوع حادثه، شرایط عادی شد.

شهردار منطقه یک تهران ادامه داد: این حضور مستمر و واکنش سریع نیروهای شهرداری، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری شهر و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان داشت.

حق‌بین با اشاره به بهره‌برداری از مجموعه ورزشی ازگل گفت: توسعه زیرساخت‌های شهری و ایجاد فضاهای ورزشی نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود تا خدمات مدیریت شهری به نیازهای حوزه سلامت، نشاط و کیفیت زندگی شهروندان نیز پاسخ دهد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه ورزشی ازگل با مساحت ۵ هزار و ۲۰۰ مترمربع، دومین مجموعه بزرگ ورزشی منطقه یک تهران محسوب می‌شود و دارای سالن‌های تخصصی ورزش‌های توپی، کشتی، ورزش‌های رزمی و بدنسازی است.