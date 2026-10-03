خدابخشی: ۸۵۵ مالخر در غرب استان تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی خدابخشی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای ۱۶ مرحله طرح مقابله با ضایعاتی‌های متخلف و مالخران و دستگیری ۸۵۵ مالخر در ۶ ماه گذشته خبر داد.

خدابخشی در ادامه با تبریک هفته انتظامی اظهار کرد: در ۶ ماه گذشته، ۱۶ مرحله طرح برخورد با سارقان زورگیر و به عنف اجرا شد که در نتیجه آن کشفیات سرقت ۴۳ درصد افزایش یافت.

وی افزود: در این مدت جرایم جنایی ۵۲ درصد و سرقت‌های به عنف ۵۴ درصد کاهش داشته و ۲ هزار و ۶۶۵ سارق زورگیر نیز دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران ادامه داد: در این مدت ۳ هزار و ۹۷۴ دستگاه وسیله نقلیه مسروقه نیز کشف شده است.

خدابخشی با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با ضایعاتی‌های متخلف و مالخران گفت: در قالب ۱۶ مرحله طرح، از ۵ هزار و ۷۳۲ واحد ضایعاتی بازدید شد که برای ۴۴۳ واحد اخطار پلمب صادر و هزار و ۳۰۷ واحد نیز پلمب شدند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این طرح‌ها ۸۵۵ مالخر دستگیر و ۲۰ تن سیم و کابل سرقتی از آنها کشف شد که همراه با سایر اموال مسروقه برای رسیدگی قانونی تحویل مراجع قضایی شد.