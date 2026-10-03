بازار داغ شایعات؛ پروژه دشمن برای ایجاد انگاره ترس و تهدید 

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست؛ در روزهای گذشته، رسانه‌های معاند روند تولید و انتشار اخبار جعلی و شایعات را تشدید کرده‌اند. آن‌ها با انتشار اخبار جعلی و ادعاهای بی‌پشتوانه در رسانه‌های رسمی و کانال‌ های پوششی خود، درصدد ساختن تصویری غیرواقعی از وضعیت کشور هستند.

هدف این عملیات، مهندسی ادراک و ایجاد انگاره تهدید، ناامنی و ترس در ذهن مردم است. وقتی یک شایعه بارها بازنشر می‌ شود، حتی بدون ارائه سند به‌ تدریج از یک ادعای بی‌ اساس به یک واقعیت ذهنی تبدیل می‌ شود؛ این همان نقطه‌ای است که عملیات شناختی دشمن اثر خود را بر جامعه می‌ گذارد.

در این میان برخی اظهارات ناآگاهانه مانند ادعای ورود عناصر مسلح و استقرار آن‌ها در محلات، ناخواسته در خدمت همین سناریو قرار می‌ گیرد و به روایت‌ های جعلی دشمن اعتبار می‌بخشد.

رسانه‌ها، فعالان فضای مجازی و چهره‌ های اثرگذار نباید به بلندگوی شایعات تبدیل شوند. هر خبر هیجانی، ادعای امنیتی یا روایت حساس، پیش از انتشار نیازمند راستی‌ آزمایی و بررسی دقیق منبع است.

مقابله با جنگ شناختی صرفاً پاسخ دادن به شایعات نیست؛ بلکه قطع زنجیره تولید و بازنشر اخبار جعلی و جلوگیری از تثبیت آن‌ ها در ذهن جامعه است. دقت در انتشار اخبار و مسئولیت‌ پذیری رسانه‌ای، بخشی از پدافند شناختی جامعه است.