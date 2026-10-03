مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه و هوشمندسازی جمعیت هلال احمر اظهار کرد: طی یک سال گذشته، موضوع توسعه و هوشمندسازی جمعیت با جدیت دنبال شده و در حوزه‌های مختلف از جمله امداد و نجات و مدیریت حوادث، اقدامات متعددی در حال انجام است.

وی افزود: با توجه به تجربیات به‌دست‌آمده در حوادث مختلف، از جمله شرایط امدادرسانی در جریان جنگ، توسعه سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار گرفته است تا بتوان تمام ظرفیت‌ها و امکانات جمعیت را متمرکز کرد و بر اساس نیازهای جامعه، خدمات امدادی مناسب ارائه داد.

۵۳ ربات در اختیار هلال احمر

خالدی با اشاره به ورود جمعیت هلال احمر به حوزه ربات‌های امدادگر گفت: از سال گذشته موضوع ربات‌های نجاتگر به صورت جدی دنبال شده و این ربات‌ها در برخی سواحل و همچنین حوادث مختلف قابلیت استفاده دارند.

سخنگوی جمعیت هلال احمر ادامه داد: در حال حاضر ۵۳ دستگاه ربات در اختیار جمعیت قرار دارد و روند تولید این تجهیزات نیز با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در حال انجام است. هدف این است که در حوادث مختلف از این ظرفیت استفاده کنیم و بتوانیم نیازهای امدادی را تا حد امکان پوشش دهیم.

ربات‌ها برای ورود به محیط‌های پرخطر

وی درباره قابلیت‌های ربات‌های امدادگر توضیح داد: این ربات‌ها در مدل‌ها و شکل‌های مختلف طراحی شده‌اند و برخی از آنها قابلیت حمل تجهیزات و جابه‌جایی در محیط‌های مختلف را دارند. همچنین سنسورهای پیشرفته‌ای روی آنها نصب شده که امکان ارزیابی سریع محیط را فراهم می‌کند.

خالدی با اشاره به کاربرد این تجهیزات در محیط‌های پرخطر گفت: در مکان‌هایی که احتمال نشت گاز، کاهش میزان اکسیژن یا وجود سایر مخاطرات برای امدادگران وجود دارد، ربات‌ها می‌توانند پیش از ورود نیروی انسانی، اطلاعات اولیه محیط را جمع‌آوری کنند.

نقشه‌برداری و تصویربرداری حرارتی از محیط حادثه

وی افزود: نقشه‌برداری و مپینگ محیط، شناسایی زوایای مختلف یک محل حادثه، استفاده از دوربین‌های حرارتی و تصویربرداری مادون قرمز از دیگر قابلیت‌های این ربات‌هاست. همچنین امکان برقراری ارتباط میان ربات‌ها و پهپادها نیز در حال بررسی و توسعه است.

ربات‌ها فعلاً جایگزین امدادگران در آواربرداری نیستند

سخنگوی جمعیت هلال احمر با بیان اینکه این ربات‌ها در حال حاضر برای خارج کردن مستقیم مصدومان از زیر آوار طراحی نشده‌اند، گفت: هدف فعلی این است که ربات‌ها بتوانند در سطوح مختلف حرکت کنند، اطلاعات محیطی و تصاویر لازم را در اختیار امدادگران قرار دهند و در جابه‌جایی تجهیزات مورد استفاده قرار گیرند.

خالدی ادامه داد: برای مثال، در شرایطی که نیاز باشد کپسول اکسیژن یا تجهیزات خاصی به فرد گرفتار در یک محیط حادثه‌دیده رسانده شود، می‌توان از ظرفیت این ربات‌ها استفاده کرد.