به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین رفیع زاده پیش از ظهر شنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره شهید رجایی استان تهران که با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، شماری از نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های این استان برگزار شد، گفت: هدف این جشنواره، که هر سال به یاد شهیدان رجایی و باهنر برگزار می‌شود، نهادینه‌کردن فرهنگ خدمت‌رسانی به مردم از راه معرفی و تقدیر از «خدمتگزاران واقعی» است.

او در آغاز سخنان خود از شهدای دولت‌ها، کارمندان شهید، دانش‌آموزان شهید و شهدای نیروی انتظامی یاد کرد.

او به نیروی انتظامی برای هفته فراجا تبریک گفت و افزود: وظیفه این نیرو در جنگ «مضاعف» بود.

او همچنین گفت: نیروی انتظامی برخی اقدامات دشمن را در نطفه خنثی کرد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: اگر شجاعت دولتمردان و در رأس آنها رئیس‌جمهور نبود، خدمتگزاری واقعی شاید زیر سؤال می‌رفت.

به گفته او، همه اعضای دولت و استانداران در طول جنگ پای کار بودند.

او گفت، خود به چند استان سفر کرده و از نزدیک دیده است که هم در استان‌های هدف حمله، مانند تهران، و هم در استان‌هایی که مورد اصابت قرار نگرفتند اما میزبان مهاجران بودند، خدمات پایدار به مردم ارائه شده است.

رفیع‌زاده گفت: شاید بتوان نام دولت چهاردهم را دولت جنگ گذاشت، چرا که با تلاش آن ها مردم، حس نکردند که در کشور جنگ است.

او گفت: حتی خدماتی که ممکن بود از جنگ آسیب ببیند نیز پایدار به مردم ارائه شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: دولت چهاردهم در آغاز کار برنامه اصلاح نظام اداری را تدوین کرد و پس از تصویب در شورای عالی اداری ابلاغ شد.

او سه محور اصلی این برنامه را برشمرد و گفت: محور نخست اصلاح ساختار کلان و ساختار وزارتخانه‌ها است.

به گفته رفیع‌زاده، رهبر شهید در دیدار با دولت چهاردهم بر ساماندهی، حذف و ادغام ساختارهای موازی و غیرضروری تأکید کرده بود.

او گفت: در همین دوران جنگ نظام ساختاری ۱۱ وزارتخانه بازنگری شد و هدف از این کار، افزون بر بهره‌وری و کاهش هزینه و روان‌شدن فرایندهای ارائه خدمات به مردم است.

او گفت: اگر این تصمیم‌ها، که اکنون در حال اجراست، به پایان برسد، با حساب سرانگشتی بیش از ۴۰۰ همت در نظام اداری صرفه‌جویی خواهد شد.

رفیع‌زاده همچنین گفت: تلاش شده ۷۵ درصد از اختیاراتی که پیش‌تر در ستاد و مرکز متمرکز بود به استان‌ها و واحدهای عملیاتی واگذار شود و درصد قابل‌توجهی از این پیش‌بینی انجام شده است.

زمان پاسخ از چند ماه به دو و نیم ساعت

محور دوم، به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی، پاسخگویی مستقیم به مردم است.

او گفت: همکارانش در دوران جنگ هر یک تا دو هفته در تک‌تک استان‌ها مستقر شدند تا نظام پاسخگویی را به‌روز کنند.

معیار او برای اصلاح‌شدن نظام اداری این است که مردم بگویند بدون معطلی و با حفظ کرامت خدمت گرفته‌اند.

به گفته او، سامانه فوریت‌های اداری اکنون در همه استان‌ها جاری است و او خودش می‌تواند از طریق تلفن همراه، به‌صورت برخط، میزان رضایت مردم و تعداد شکایت‌ها را به تفکیک استان، دستگاه، منطقه، ناحیه و فرایند ببیند.

رفیع‌زاده گفت: زمان پاسخگویی به شکایت‌ها از چند ماه به دو و نیم تا سه ساعت رسیده و ۷۶ درصد شکایت‌های دریافتی به‌طور میانگین در همین بازه پاسخ می‌گیرند و به شهروندان بازخورد داده می‌شود.

او این را دستاورد بزرگ خواند.

او اشاره کرد: برخی شکایت‌ها ناچیز بوده و پیگیری آنها شاید ارزش وقت‌گذاشتن نداشته است.

محور سوم اصلاحات حوزه سرمایه‌انسانی است، رفیع‌زاده گفت: مصوبه ارتقا و انتصاب مدیران حرفه‌ای در این دولت ابلاغ شده است.

او برای توضیح این رویکرد گفت: همان‌طور که برای گرفتن گواهینامه پایه دوم و سوم رانندگی آموزش و آزمون در نظر گرفته می‌شود، برای انتخاب مدیران نیز باید شایستگی‌های عمومی و تخصصی ملاک باشد.

به گفته او، اگر مدیرکل بر این اساس انتخاب شود، می‌توان تضمین کرد، که خدمات پایدار به مردم ارائه خواهد شد.

او همچنین گفت: در جذب داوطلبان استخدام، شیوه گزینش از رویکرد سلیقه‌محور به رقابتی و آزمون‌محور تغییر کرده است.

انتخاب دستگاه برتر سخت است

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: این اصلاحات را سازمان او اجرا نکرده است.

به گفته او، سازمان تنها سیاست‌گذاری کرد و مدیران و کارکنان در «خط عملیات» آنها را اجرا کردند.

او از مدیران خواست این نگاه تحولی و حمایت را نه‌تنها حفظ، بلکه تقویت کنند.

رفیع‌زاده با اشاره به سخنان استاندار تهران گفت: انتخاب مدیر یا دستگاه برتر امسال واقعاً سخت است.

او گفت: کارمندی که می‌داند اگر به محلی که هدف حمله قرار گرفته برود ممکن است، موشک دوم او را هدف بگیرد و با این حال از جانش می‌گذرد و حاضر می‌شود، برای او نشانه جان‌فدایی است.

او افزود به نظرش همه دستگاه‌ها چنین خدماتی ارائه کرده‌اند.

او در پایان، به نمایندگی از خدمتگزاران نظام اداری، از استاندار تهران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای فراهم‌کردن این مراسم تشکر کرد.