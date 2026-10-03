به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رفیعی صبح شنبه در مراسم معارفه سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری با بیان سه رویکرد اصلی مدیریتی، بر افزایش سطح آموزش و آگاهی‌بخشی، تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی تأکید کرد.

رفیعی اظهار داشت: در دوره جدید مدیریتی در استان، با همکاری همه عزیزان و جامعه مخاطب، برنامه‌های خود را آغاز خواهیم کرد. سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی گسترده، با اقشار و نهادهای مختلفی در ارتباط است. از این رو رویکرد اولیه ما تعامل و همکاری بین‌بخشی با دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی، کسبه، بازاریان، تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود.

وی افزود: هدف اصلی این رویکرد، افزایش سطح آموزش‌ها و ارتقای آگاهی در میان صنوف و بازاریان است تا از وقوع تخلفات اقتصادی و صنفی پیشگیری شود. اکثریت پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات مطرح می‌شود، ناشی از ناآگاهی و عدم شناخت نسبت به قوانین موضوعه است. ما تلاش خواهیم کرد این عدم آگاهی را از بین ببریم تا قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» در پرونده‌ها جاری نشود.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: بخش دوم این رویکرد، افزایش سطح کمی و کیفی نظارت بر عملکرد ضابطان محترم سازمان است که مستند به ماده ۱۷ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی بر عهده این سازمان گذاشته شده است. هدف، تشدید نظارت‌ها و حضور مؤثر و مستمر در بازار در راستای ماده ۱۹ آیین‌نامه خواهد بود.

رفیعی با اشاره به رویکرد دوم گفت: این رویکرد تعاملی است. با حمایت‌های قانونی از مجموعه بازاریان و فعالان اقتصادی، در چارچوب قانون حمایت‌های مؤثر خود را ایفا خواهیم کرد. در راستای تحقق شعار سال که رونق تولید در آن مستتر است، سهم خود را در تحقق این شعار مهم و حیاتی ایفا می‌کنیم.

وی در بیان رویکرد سوم تصریح کرد: برخلاف دو رویکرد اول که ایجابی هستند، این رویکرد سلبی و بازدارنده خواهد بود. آنجایی که تکلیف صبر از ما صادر شود و تخلف کشف شود، به‌ویژه در مورد متخلفین اقتصادی که اصرار به تخلف دارند، قصد برهم زدن نظم بازار را دارند یا در صدد چندنرخی کردن کالا هستند، برخورد ما قاطع و بازدارنده خواهد بود. قضات پاکدست و همکاران شجاع سازمان تعزیرات حکومتی متعهد و مصر هستند که محکم در برابر این تخلفات بایستند.

رفیعی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: گران‌فروشی ظلم است. گرانی زخمی بر پیکره جامعه و بازار کشور است، اما گران‌فروشی نمکی بر آن زخم است. سازمان تعزیرات حکومتی باید مصرانه و مجدانه بایستد تا جلوی گران‌فروشی را بگیرد. بحث اصل گرانی متوجه سیاست‌های کلان اقتصادی است، اما ما باید گران‌فروشی را مدیریت کنیم و با گران‌فروشان مبارزه جدی داشته باشیم.

سرپرست تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری در پایان خاطرنشان کرد: بنده میراث‌دار علم، دانش، درایت و تدبیر ۱۱ مدیری هستم که از ابتدای تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی در این استان وظیفه سنگین مدیریت را بر عهده داشتند. در محضر این عزیزان تلمذ کردم، رشد یافتم و قوت گرفتم. تعهد می‌دهم که محافظ این ارزش‌ها و این گنجینه پربها باشم.