«رفیق کوهستان»؛ پازل سوم تاریخ شفاهی دهکرد کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین اثر «ساتیار فرج‌زاده» نویسنده و پژوهشگر باسابقه، به‌تازگی توسط انتشارات دزپارت روانه‌ی بازار نشر شد. این کتاب که در قالب سفرنامه و روایت مشاهدات میدانی به نگارش درآمده، تجربه‌ی زیستِ نویسنده در کنار عشایر دهکردی و انعکاس فرهنگ، باورها و دشواری‌های زندگی آنان را در دل طبیعت روایت می‌کند.

ساتیار فرج‌زاده با بیان اینکه این اثر سومین قدم او در مسیر ثبت تاریخ و فرهنگ دهکرد (شهرکرد قدیم) است، گفت: پیش از این، دغدغه‌ی من در کتاب‌های «سرگذشت شهرکرد»و «چشمه کُرد»، واکاوی لایه‌های پنهان تاریخ شفاهی و زیست‌بوم دهکرد بود. «رفیق کوهستان» در واقع قطعه سوم از این پازل است که تلاش می‌کند سویه‌ی دیگری از تاریخ این دیار، یعنی فرهنگ کوچ و زندگی عشایری را که پیوندی ناگسستنی با هویت دهکرد دارد، ثبت و ضبط کند.

وی ادامه داد: این کتاب تنها یک گزارش نیست؛ بلکه حاصل سال‌ها همراهی با خانواده‌های عشایری و حضور در ییلاق و قشلاق آنان است. من به عنوان کسی که خود را فرزند کوه می‌دانم، تلاش کردم در این اثر، مناسبات انسانی، آیین‌ها و باورهای بومی را نه از پشت میز پژوهش، بلکه از دلِ تجربه‌ی مستقیم و «بودن» در آن لحظات استخراج کنم.

نویسنده «رفیق کوهستان» با تأکید بر اهمیت مشاهده‌ی میدانی در تاریخ‌نگاری شفاهی تصریح کرد: بسیاری از جزئیات زندگی عشایری، از سختی‌های معیشت تا شیرینی‌های پیوند با طبیعت، در هیچ سند مکتوبی یافت نمی‌شود. در این کتاب سعی کردم «زبانِ کوهستان» را به واژه تبدیل کنم تا حافظه‌ای از فرهنگ عشایر دهکردی برای نسل‌های آینده باقی بماند. «رفیق کوهستان» روایت لحظه‌هایی است که در تقویم رسمی ثبت نمی‌شوند، اما ستون‌های اصلی فرهنگ بومی ما را تشکیل می‌دهند.

لازم به ذکر است، ساتیار فرج‌زاده، متولد ۱۳۴۰، پژوهشگر پیشکسوت تاریخ معاصر و فرهنگ بومی است که بیش از چهار دهه فعالیت مستمر در حوزه‌ی ادبیات و تاریخ شفاهی را در کارنامه دارد. آثار و مقالات تحلیلی او در نشریات معتبری همچون «نقد و بررسی کتاب تهران»، «گلگشت»، «داستان همشهری»، «وزن دنیا» و «جهان کتاب» منتشر شده است.

او همواره تلاش کرده است با نگاهی جامعه‌شناسانه و مردم‌شناسانه، غبار از زوایای کمتر دیده‌شده‌ی تاریخ و فرهنگ چهارمحال و بختیاری بزداید.

کتاب «رفیق کوهستان» هم‌اکنون با همکاری انتشارات دزپارت در دسترس علاقه‌مندان به تاریخ شفاهی، ادبیات اقلیمی و فرهنگ بومی قرار گرفته است.