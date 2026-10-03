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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

سد خاکی حوزه آبخیز «ده حاجی» ازنا به ۷۰ درصد پیشرفت رسید

سد خاکی حوزه آبخیز «ده حاجی» ازنا به ۷۰ درصد پیشرفت رسید

ازنا- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ازنا از پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات احداث سد خاکی حوزه آبخیز «ده حاجی» در روستای «کهریز» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویشی صبح امروز شنبه در بازدید از سد خاکی حوزه آبخیز «ده حاجی در روستای کهریز»، از پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات احداث این سد خاکی خبر داد.

وی اظهار کرد: عملیات احداث سد خاکی حوزه آبخیز ده حاجی با ظرفیت اولیه ۵۰۰ هزار مترمکعب در حال اجراست و تاکنون به ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است.

احداث سد با هدف کنترل سیلاب‌های فصلی

وی افزود: این سد با هسته رسی در حال احداث است و هدف اصلی از اجرای آن، کنترل و مهار سیلاب‌های فصلی پاییز و بهار و همچنین مدیریت رواناب‌های حوزه آبخیز ده حاجی است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ازنا عنوان کرد: اجرای این طرح می‌تواند در مدیریت رواناب‌های حوزه و کنترل جریان‌های ناشی از بارندگی‌های فصلی نقش مؤثری داشته باشد.

نظارت بر روند تکمیل پروژه

درویشی با اشاره به روند اجرای عملیات عمرانی این پروژه تصریح کرد: تکمیل بخش‌های باقی‌مانده سازه با نظارت مستمر کارشناس مسئول آبخیزداری شهرستان در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: روند اجرای پروژه تا تکمیل بخش‌های باقی‌مانده با نظارت کارشناسی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6966217

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