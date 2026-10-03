به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پروژه آینده‌پژوهی و نوآوری باز «پُل» چارگون، پس از یک مسیر چندمرحله‌ای آموزش، گفت‌وگو، تیم‌سازی و سه روز فعالیت حضوری، با مشارکت ۴۳ تیم به پایان رسید. تیم‌ها با ترکیبی از تخصص‌ها و تجربه‌های متفاوت، ایده‌هایی درباره آینده محصولات، خدمات، کسب‌وکارها و فرایندهای سازمانی را بررسی کردند و آن‌ها را در قالب نمونه اولیه، اثبات مفهوم، ماکت قابل کلیک، داستان آینده یا مدل کسب‌وکار ارائه دادند.

پُل بیش از یک رویداد سه‌روزه طراحی شده است. این پروژه با چهار جلسه آموزشی و مجموعه‌ای از محتواهای اختصاصی آغاز شد تا زمینه‌ای مشترک برای فکرکردن به آینده و مواجهه فعالانه با تغییرات پیش رو در چارگون شکل بگیرد.

در بخش آموزشی پُل، جادی میرمیرانی، نازنین دانشور، مهدی احمدی‌راد، شهباز توکلی و میلاد نوری از زاویه‌های مختلف درباره آینده فناوری، محصول، کسب‌وکار، کارآفرینی و تحول شیوه انجام کارها صحبت کردند. شاهین آزادی و آریان پورسلیمان نیز با تولید محتوای کاربردی و ویدئوهای آموزشی، این مسیر را همراهی کردند.

اگرچه هوش مصنوعی یکی از مهم‌ترین نیروهای تغییر و از ابزارهای مورد استفاده تیم‌ها بود، پُل به‌عنوان یک رویداد صرفاً مرتبط با هوش مصنوعی تعریف نشد. محور اصلی پروژه، تقویت آینده‌نگری سازمانی، همکاری میان تخصص‌های مختلف و تمرین تبدیل یک مسئله یا فرصت به راه‌حلی قابل مشاهده بود.

شاهین طبری، رئیس هیئت‌مدیره چارگون، درباره هدف این پروژه گفت: پُل را طراحی کردیم تا فرصتی برای گسترده‌تر دیدن و جسورانه‌تر فکرکردن داشته باشیم. هدف ما پیدا کردن یک ایده طلایی نبود؛ می‌خواستیم توان دیدن آینده، همکاری‌کردن و ساختن را در سراسر سازمان تمرین کنیم و اجازه بدهیم ایده‌ها فراتر از مرز محصولات و فعالیت‌های امروز چارگون شکل بگیرند.

در طراحی پُل، موضوع تیم‌ها به محصولات فعلی چارگون محدود نشد. بعضی تیم‌ها آینده محصولات و خدمات نرم‌افزاری را بازنگری کردند و گروه‌هایی دیگر به سراغ موضوعاتی مانند منابع انسانی، فروش، بازاریابی، مالی، وصول مطالبات، خدمات مشتریان، پشتیبانی و امنیت رفتند. تیم‌ها همچنین امکان داشتند فرصت‌هایی کاملاً خارج از حوزه فعلی فعالیت چارگون را دنبال کنند؛ رویکردی که برای شکل‌گیری نوآوری باز در پروژه در نظر گرفته شد.

فرزاد رحمانی، مدیرعامل چارگون نیز گفت: آینده چارگون فقط در یک واحد و توسط گروه محدودی از متخصصان ساخته نمی‌شود. کنار هم قرار گرفتن تجربه‌های متفاوت، به ما کمک می‌کند فرصت‌هایی را ببینیم که از یک زاویه تخصصی واحد قابل مشاهده نیستند. پُل فضایی برای پیوند همین تجربه‌ها و تبدیل آن‌ها به ایده‌ها و نمونه‌های قابل گفت‌وگو بود.

در مرحله حضوری، پنج منتور شامل میلاد نوری، شایان شلیله، پشوتن پورپزشک، مانی قاسمی و مشکات اسدی در حوزه‌های کسب‌وکار، محصول، طراحی، فناوری و هوش مصنوعی با تیم‌ها همراه شدند.

خروجی ۴۳ تیم در قالبی استاندارد تحویل داده شد و پس از مرور اولیه با کمک هوش مصنوعی و بررسی انسانی، تیم‌های منتخب ایده‌های خود را در حضور داوران ارائه کردند. ژوبین علاقه‌بند، علیرضا کیان‌پور، کیوان جامه‌بزرگ و نیما نامداری اعضای هیئت داوری پُل بودند.

با پایان مرحله حضوری، پروژه پُل متوقف نمی‌شود. تیم‌های شاخص و علاقه‌مند فرصت خواهند داشت ایده‌ها و نمونه‌های خود را تکمیل کنند و حدود ۶۰ تا ۷۰ روز بعد، در «روز نمایش پُل» نسخه تکامل‌یافته دستاوردهایشان را ارائه دهند.

پُل تجربه‌ای برای تمرین آینده‌نگری، همکاری میان واحدها، آزمودن ابزارهای تازه و تقویت توان سازمان برای مشارکت در ساختن آینده بود.