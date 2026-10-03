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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

توقف خودروی فونیکس با سرعت ۱۹۹ کیلومتر در محور قم ـ تهران

توقف خودروی فونیکس با سرعت ۱۹۹ کیلومتر در محور قم ـ تهران

قم- رئیس پلیس راه استان قم از توقف یک دستگاه خودروی فونیکس با سرعت ۱۹۹ کیلومتر بر ساعت در آزادراه قم ـ تهران و برخورد قانونی با راننده آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله شاکری از توقف یک دستگاه خودروی فونیکس در جریان کنترل و پایش آزادراه قم ـ تهران خبر داد.

رئیس پلیس راه استان قم با اشاره به نحوه شناسایی خودرو گفت مأموران پاسگاه پلیس راه این محور هنگام گشت‌زنی و رصد ترددها، خودرویی را که با سرعت ۱۹۹ کیلومتر بر ساعت در حرکت بود، متوقف کردند.

وی افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد راننده تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی قرار داشته است و با توجه به وضعیت راننده، از ادامه حرکت خودرو جلوگیری و برخورد قانونی با وی بر اساس مقررات و ضوابط انجام شد.

با رانندگان پرخطر قاطعانه برخورد می‌شود

شاکری تأکید کرد: پلیس راه در برابر رانندگانی که با رفتارهای پرخطر، جان خود و دیگر کاربران جاده را به خطر می‌اندازند، برابر قانون و با قاطعیت اقدام می‌کند.

کد مطلب 6966238

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