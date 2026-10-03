تاکید بر افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در آیین افتتاحیه دوره هفتم اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور، اظهار داشت: مسیر ارتقای نظام سلامت باید از ارزیابی آغاز شده، به اعتباربخشی برسد و در نهایت به بهبود مستمر کیفیت منتهی شود.

وی با اشاره به آموزه‌های دینی و مفاهیم نوین مدیریتی مبنی بر «بهبود مستمر کیفیت»، افزود: لازمه حرکت رو به جلو، داشتن یک نظام ارزیابی دقیق است که به ما بگوید کجا هستیم و به کدام سمت می‌رویم. در ارزیابی بیمارستان‌ها، مهم‌تر از امکانات ظاهری و تجهیزات، روند رشد و پیشرفت کیفیت خدمات از یک دوره تا دوره دیگر است.

وزیر بهداشت با تأکید ویژه بر جایگاه رفتار حرفه‌ای در نظام سلامت گفت: کیفیت خدمات درمانی صرفاً در تجهیزات و ساختمان خلاصه نمی‌شود؛ یکی از بخش‌های مهمی که باید در معیارهای اعتباربخشی جایگاه مشخصی داشته باشد، اخلاق حرفه‌ای و نحوه برخورد با بیمار است.

وی با اشاره به نتایج مطالعات بالینی در بیمارستان‌های بزرگ، یادآور شد: یکی از مهم‌ترین عوامل در رضایتمندی بیماران، پیگیری مداوم و صرف زمان کافی توسط پزشک بر بالین بیمار است که نشان می‌دهد کیفیت خدمات، پیوندی ناگسستنی با ارتباط انسانی پزشک و بیمار دارد.

ظفرقندی در ادامه با تأکید بر لزوم تحول در فرآیندهای نظارتی بیان کرد: دیگر نباید صرفاً به روش‌های دستی، کاغذی و صرفاً تیک‌زدن چک‌لیست‌ها اکتفا کرد. برای ارتقای مستمر کیفیت و حمایت از حقوق مردم، باید به سمت استفاده از فناوری‌های نوین، پلتفرم‌های هوشمند و هوش مصنوعی در فرآیندهای ارزیابی و اعتباربخشی حرکت کنیم.

وزیر بهداشت با اشاره به نظرسنجی‌های معتبر که جامعه پزشکی و نیروهای نظامی را در صدر گروه‌های مورد اعتماد مردم قرار داده است، خاطرنشان کرد: این اعتماد عمومی نعمتی است که باید قدر آن را دانست. بیمار در حساس‌ترین لحظات زندگی خود به نظام سلامت مراجعه می‌کند و وظیفه ما است که با نهایت دقت، حوصله و احترام با مردم برخورد کنیم، چرا که سلامت و امنیت، دو نیاز اساسی جامعه هستند که در اختیار این دو بخش قرار گرفته است.