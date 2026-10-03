به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملکی، ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری از مدرسه امیرعبداللهیان شهر جدید بهارستان به همت شرکت عمران اظهار کرد: توسعه خدمات روبنایی و به‌ویژه فضاهای آموزشی یکی از اولویت‌های مهم در شهرهای جدید کشور است و در همین راستا پروژه‌های متعددی برای تأمین زیرساخت‌های آموزشی در دست اجرا قرار دارد.

وی افزود: در مجموع در شهرهای جدید کشور، ۵۶ مدرسه با بیش از ۶۰۰ کلاس درس در حال اجراست که این پروژه‌ها با هدف ارتقای سرانه‌های آموزشی و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی شهرهای جدید در مقاطع مختلف تحصیلی دنبال می‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اولویت اجرای این پروژه‌ها تأمین فضاهای آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه، شامل دوره اول و دوم، است و تلاش می‌شود متناسب با توسعه جمعیتی شهرهای جدید، زیرساخت‌های مورد نیاز نیز همزمان ایجاد و تکمیل شود.

ملکی با اشاره به وضعیت اجرای پروژه‌های آموزشی در استان اصفهان گفت: در شهرهای جدید بهارستان، مجلسی و فولادشهر نیز پروژه‌های آموزشی در حال اجراست و این شهرها در برنامه توسعه فضاهای آموزشی شهرهای جدید کشور قرار دارند.

وی تصریح کرد: شهر جدید بهارستان یکی از مناطقی است که اجرای پروژه‌های آموزشی در آن با جدیت دنبال می‌شود و در حال حاضر ۱۰ فضای آموزشی با بیش از ۱۰۰ کلاس درس در این شهر در دست اجرا قرار دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: از این تعداد، سه مدرسه امروز در آیین بهره‌برداری از جمله مدرسه امیرعبداللهیان آماده بهره‌برداری شده و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.

ملکی اضافه کرد: دو مدرسه دیگر نیز در مراحل پایانی قرار دارند و با قول مجموعه هیئت‌مدیره و مهندس احمدی، این پروژه‌ها تا ماه آینده به آموزش و پرورش تحویل داده می‌شوند.

وی گفت: برای سایر پروژه‌های آموزشی در حال اجرای بهارستان نیز برنامه‌ریزی شده است تا عملیات تکمیل آنها تا پایان سال جاری انجام شود و امکان بهره‌برداری از این فضاها فراهم شود.

توسعه فضاهای آموزشی همزمان با رشد شهرهای جدید

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضاهای آموزشی متناسب با نیاز شهرهای جدید اظهار کرد: توسعه این شهرها تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود و ایجاد خدمات روبنایی و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم، از جمله مدارس، باید همزمان با توسعه سکونتگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هدف این است که برای مجموعه آموزش و پرورش که مسئولیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را بر عهده دارد، فضاهای آموزشی مناسب با استانداردهای روز ایجاد شود.

ملکی ادامه داد: استانداردهای مورد نیاز این فضاها از سوی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به عنوان دستگاه تخصصی مورد تأیید قرار می‌گیرد و پروژه‌ها بر اساس الزامات و ضوابط تعیین‌شده اجرا می‌شوند.

وی بیان کرد: پس از ساخت مدارس نیز مجموعه نوسازی مدارس و آموزش و پرورش مسئولیت تجهیز و آماده‌سازی آنها برای بهره‌برداری را بر عهده خواهند داشت.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به بهره‌برداری از مدرسه امیرعبداللهیان بهارستان گفت: این مدرسه نمونه‌ای از پروژه‌هایی است که با همکاری مجموعه‌های مختلف اجرایی به مرحله بهره‌برداری رسیده و امروز امکان استفاده دانش‌آموزان از آن فراهم شده است.

ملکی از پیمانکاران، سازندگان، مهندسان و مجموعه همکاران حوزه عمران شهرهای جدید که در اجرای پروژه‌های آموزشی مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد و گفت: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند روند تکمیل و بهره‌برداری از سایر مدارس در حال ساخت را سرعت ببخشد.