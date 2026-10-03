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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

وصول ۸۰ درصدی درآمدهای عمومی لرستان در نیمه نخست امسال

وصول ۸۰ درصدی درآمدهای عمومی لرستان در نیمه نخست امسال

خرم‌آباد- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان از وصول ۸۰ درصدی درآمدهای عمومی استان در شش ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمانه حسن‌پور صبح امروز شنبه در هفتمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع لرستان، اظهار کرد: بر اساس تأییدیه خزانه، از مجموع هفت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد عمومی مصوب شش‌ماهه، ۸۰ درصد آن وصول شده است.

رشد ۹ درصدی تحقق درآمدها نسبت به سال گذشته

وی افزود: میزان تحقق درآمدهای عمومی استان در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی استان تصریح کرد: از مجموع ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب برای شش ماهه نخست امسال، ۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان معادل ۷۶ درصد وصول شده است.

تحقق بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای سالانه

حسن‌پور ادامه داد: مجموع درآمدهای عمومی مصوب استان در سال ۱۴۰۵، ۷ هزار و ۶۰۷ میلیارد تومان تعیین شده که تا پایان شهریورماه ۳ هزار و ۴۹ میلیارد تومان از این میزان محقق شده است.

ارتقای جایگاه لرستان در وصول درآمدها

وی با اشاره به بهبود جایگاه لرستان در وصول درآمدهای عمومی گفت: در پنج ماهه نخست امسال، رتبه استان در این شاخص از جایگاه بیست‌وششم کشوری به رتبه چهاردهم ارتقا یافته است.

تأکید بر تعیین تکلیف درآمدهای معوقه

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان در پایان بر ضرورت تمرکز ستاد درآمد استان بر درآمدهای معوقه تأکید کرد و گفت: ستاد درآمد باید در کنار پیگیری وصول درآمدها، موضوع درآمدهای معوقه و مبارزه با فرار مالیاتی را با جدیت دنبال کند تا ضمن وصول مالیات‌های تعیین‌شده، وضعیت این درآمدها نیز تعیین تکلیف شود.

کد مطلب 6966264

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