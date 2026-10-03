پاریس روی انبار باروت

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: اعتراضات گسترده دانش‌آموزی فرانسوی و اعتصابات سراسری بخش دولتی در اعتراض به طرح‌های ریاضت اقتصادی و سپس سرکوب شدید دولت سباستین لوکورنو را در بحرانی عمیق فرو برده است، پاریس در عرصه بین‌المللی نیز برای مهار جهش بی‌سابقه قیمت انرژی تحت فشار آمریکا عمل کرد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرح فرانسه مبنی بر آزادسازی ۵۰میلیون بشکه گازوئیل از ذخایر اضطراری را به بحث گذاشتند؛ اقدامی که تحت فشار شدید ترامپ برای افت قیمت سوخت و جبران اختلالات ناشی از تجاوز به تمامیت ارضی ایران صورت می‌گیرد.

به‌ این ترتیب، دولت فرانسه همزمان در دو جبهه داخلی و خارجی زیر فشاری سنگین قرار گرفته است‌؛ از یک‌سو باید ناآرامی‌های خیابانی، آتش‌سوزی‌ها و اعتصابات داخلی را سرکوب کند و از سوی دیگر باید برای حفظ موازنه میان کنترل هزینه‌های خردکننده سوخت و صیانت از ذخایر استراتژیک انرژی تدبیری هوشمندانه بیاندیشد. این همزمانی فشارهای اقتصادی داخلی و بحران جهانی سوخت، کارایی سیاست‌های کلان دولت را به آزمونی سخت گذاشته و ثبات سیاسی آن را به‌شدت تحت‌الشعاع قرار داده است. در این میان، پیوند جنبش دانش‌آموزی با سندیکاهای کارگری، دامنه معضلات داخلی را گسترده‌تر کرده است و همزمان الزام به همراهی با تدابیر انرژی اروپایی، مانور اقتصادی پاریس را محدودتر می‌سازد.

شعله‌ور شدن خشم عمومی

اعتراضات گسترده دانش‌آموزی در فرانسه،‌ در پی شلوغی بیش از حد کلاس‌های درس، کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های مدارس، به آتش‌سوزی‌های سراسری نیز کشیده شده است. این پویش که از منطقه پاریس آغاز شد، به‌سرعت به شهرهای بزرگ گسترش یافت و با بازداشت صدها معترض و زخمی‌شدن جمعی از دانش‌آموزان و نیروهای پلیس همراه شد. پیوستن جوانان ناراضی به تجمعات، فضایی به‌شدت ملتهب در شهرهای مختلف ایجاد کرده است. علاوه بر معضلات ساختاری آموزش، مخالفت با طرح ۵۴ میلیارد یورویی دولت برای صرفه‌جویی مالی و انجماد دستمزد کارمندان، بر آتش این ناآرامی‌ها دامن زده است.

نخست‌وزیر فرانسه اجرای این تدابیر را برای کاهش بدهی‌های عمومی ضروری می‌داند اما مخالفان بر این باورند که کاهش بودجه وضعیت خدمات عمومی بحران‌زده را وخیم‌تر می‌کند. همین امر موجب شده تا جنبش دانش‌آموزی با جنبش‌های کارگری پیوند خورده و پرسنل بیمارستان‌ها و حمل‌ونقل نیز به معترضان بپیوندند. فضیله، دانش‌آموز ۱۷ساله دبیرستان پل الوآر، درباره شرایط دشوار آموزشی به شبکه سی‎ان‎ان اظهار داشت: «در کلاس‌ها پنجره‌ای وجود ندارد، در سرویس‌های بهداشتی پیش‌ساخته آب یافت نمی‌شود و سوسک و موش در تمام محیط مدرسه پراکنده‌اند. غذای سلف بسیار گران است، دستمال کاغذی در دستشویی‌ها پیدا نمی‌شود و برای دریافت آن باید به ناظمان مراجعه کنیم. ساختمان‌ها کاملا فرسوده هستند؛ به‌طوری که زمستان‌ها دمای کلاس‌های پیش‌ساخته به ۵ درجه زیر صفر می‌رسد و تابستان‌ها گرمای ۴۰ درجه را تجربه می‌کنیم.»

سیاسی شدن مطالبات دانش‌آموزان

اعتراضات دانش‌آموزی که از ماه گذشته در مدارس اطراف پاریس آغاز شده بود، با فراخوان اتحادیه سندیکایی دانش‌آموزان دبیرستانی (USL) برای انسداد سراسری مدارس به کل کشور سرایت کرد. مسئولان این اتحادیه بی‌توجهی رهبران سیاسی به طومارها و راهپیمایی‌های قبلی را دلیل این تصمیم اعلام کردند. این اقدام که روز سه‌شنبه رخ داد، همزمان با اعتصاب گسترده بخش دولتی علیه کاهش هزینه‌ها در لایحه بودجه دولت سازماندهی شد. با پیوستن معلمان به معترضان، فدراسیون سندیکایی متحد (FSU) نیز از جنبش حمایت کرد و خواستار تبدیل مبارزه برای آموزش به نبردی جمعی شد.

تظاهرات به‌سرعت به عرصه کشمکش‌های حزبی تبدیل شد؛ به‌طوری که دولت و راست‌گرایان افراطی، حزب چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) را عامل اصلی شعله‌ور ساختن ناآرامی‌ها معرفی کردند. در مقابل، رهبر این حزب تاکید کرد که مقصر دانستن جریان چپ، مشکلی از ریشه‌های اصلی اعتراضات حل نمی‌کند. در راستای مخدوش ‎سازی اهداف این جنبش مردم‌نهاد، ژرالد دارمنن، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد اقلیتی «فعال و خشونت‌طلب» در تظاهرات حضور یافته‌اند. وی در گفت‌وگو با رادیو آرتی‌ال فرانسه ادعا کرد: «ما حتی اطمینان کامل نداریم که این افراد حتما دانش‌آموز دبیرستانی باشند.»

همچنین چندین نوجوان در جریان درگیری نیروهای پلیس مجهز به تجهیزات ضدشورش با معترضان کم‌سن‌وسال، دچار آسیب‌دیدگی چشم شده‌اند و دندان‌های یکی از آنان کنده شد. لوران نونس، وزیر کشور فرانسه نیز اعلام کرد مأموران پلیس روز چهارشنبه حدود ۶۲۵ نفر را که اکثر آنان جوان بودند بازداشت کردند. وی همچنین از مصدومیت ۸۳ نیروی پلیس خبر داد. آمارهای رسمی دولت نیز تعداد دانش‌آموزان و معلمان آسیب‌دیده در جریان اعتراضات چندروزه را ۱۵۹ نفر اعلام می‌کند. در این میان، یک دانش‌آموز بر اثر انفجار مواد آتش‌بازی بخشی از توان حرکتی دست خود را از دست داد.

چوب حراج اروپا بر ذخایر سوخت

بسیاری از معترضان، همراهی مکرون با فرامین اقتصادی کاخ ‎سفید را از دلایل مکمل حضورشان در میادین قلمداد کردند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در پی فشارهای سنگین واشنگتن، طرح پیشنهادی فرانسه را مبنی بر تسلیم در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و آزادسازی ذخایر گازوئیل بررسی کردند تا شاید به افت قیمت سوخت ناشی از جنگ‌طلبی آمریکا در غرب ‎آسیا کمک کنند.

این طرح دیکته‌شده در جریان تماس تلفنی میان دولت‌های اروپایی مطرح شد. طبق خواست کاخ سفید، کشورهای اروپایی باید ۵۰میلیون بشکه گازوئیل و اعضای آژانس بین‌المللی انرژی نیز ۵۰ میلیون بشکه نفت خام را روانه بازار کنند. همزمان کاخ الیزه اعلام کرد امانوئل مکرون، جلسه ویدئوکنفرانسی را با رهبران گروه هفت پیرامون بحران جهانی انرژی برگزار کرده است. آزادسازی ۵۰ میلیون بشکه گازوئیل معادل تحویل ۱۷درصد از کل ذخایر اضطراری گازوئیل اتحادیه اروپا براساس داده‌های یوروستات تا بهار ۲۰۲۵ ارزیابی می‎شود.