وجود نوعی قند موجود در گوشت قرمز و خطر دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، مطالعات به‌طور مداوم از وجود ارتباط میان مصرف بیشتر گوشت قرمز و بروز دیابت نوع ۲ خبر داده‌اند.

یکی از مکانیسم‌های پیشنهادی که مصرف گوشت قرمز را به دیابت مرتبط می کند، وجود قندی به نام «ان-گلیکولیل‌نورامینیک اسید» (Neu۵Gc) است. این ماده به‌طور طبیعی در بدن اکثر پستانداران تولید می‌شود و در برخی مواد غذایی- به‌ویژه گوشت قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند و تا حدی کمتر در محصولات لبنی- یافت می‌شود.

از آنجا که Neu۵Gc برای بدن انسان ماده‌ای بیگانه محسوب می‌شود، سیستم ایمنی می‌تواند علیه آن آنتی‌بادی تولید کند؛ فرآیندی که ممکن است موجب التهاب شده و به مقاومت به انسولین منجر گردد.

اکنون، یافته‌های اولیه حاکی از وجود ارتباط میان دریافت بیشتر Neu۵Gc از طریق رژیم غذایی و افزایش خطر ابتلا به دیابت است.

نکته قابل‌توجه اینکه پژوهشگران دریافتند افرادی که بیشترین میزان تخمینی دریافت Neu۵Gc از طریق گوشت را داشته‌اند، در مقایسه با کسانی که کمترین میزان مصرف را داشته‌اند، ۶۳ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ بوده‌اند.

پژوهشگران داده‌های مربوط به ۸۹,۹۵۳ بزرگسال شرکت‌کننده در مطالعه ای بزرگ در فرانسه را که به بررسی روابط میان رژیم غذایی، سبک زندگی و سلامت می‌پردازد بررسی کردند.

میزان دریافت مواد غذایی از طریق سه گزارش ۲۴ ساعته از رژیم غذایی ارزیابی شد. سپس پژوهشگران با استفاده از پایگاه داده‌ای که حاوی مقادیر اندازه‌گیری‌شده‌ی این ترکیب در مواد غذایی مختلف بود، میزان مصرف Neu۵Gc توسط شرکت‌کنندگان را برآورد کردند. شرکت‌کنندگان بر اساس میزان برآوردشده‌ی مصرف Neu۵Gc حاصل از گوشت، به ۵ گروه تقسیم شدند.

در طول یک دوره پیگیری با میانه زمانی ۷٫۲ سال، ۹۶۶ نفر از شرکت‌کنندگان به دیابت نوع ۲ مبتلا شدند. در مقایسه با افرادی که در گروه با کمترین میزان مصرف Neu۵Gc قرار داشتند، کسانی که در گروه‌های با بالاترین میزان مصرف بودند، ارتباطی معنادار از نظر آماری با ابتلا به دیابت نوع ۲ نشان دادند.

بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی، نکته قابل‌توجه این است که گروه با بالاترین میزان مصرف، ۶۳ درصد خطر نسبی بیشتری برای ابتلا به دیابت نوع ۲ داشتند، در حالی که گروه دوم (با میزان مصرف بالا) ۴۱ درصد خطر بیشتری نشان دادند.

پژوهشگران معتقدند که التهاب مزمن می‌تواند یکی از توضیحات بیولوژیکی احتمالی باشد.

هنگامی که Neu۵Gc وارد بافت‌های بدن انسان می‌شود، سیستم ایمنی آن را به عنوان یک عامل بیگانه شناسایی کرده و علیه آن آنتی‌بادی تولید می‌کند. این پاسخ التهابی، «زنوسیالیت» نامیده می‌شود.

بنابراین، مواجهه مکرر با این ماده می‌تواند به فعال‌سازی پایدار سیستم ایمنی کمک کند. پیش از این تصور می‌شد که التهاب مزمن در بروز مقاومت به انسولین و ابتلا به دیابت نوع ۲ نقش دارد. یافته‌های این مطالعه مقدماتی حاکی از آن است که التهاب ممکن است عامل رابطه میان مصرف گوشت قرمز و دیابت نوع ۲ باشد.

با این حال، محققان تأکید می‌کنند که این یافته‌ها مقدماتی بوده و بر اساس یک مطالعه مشاهده‌ای به دست آمده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان با قطعیت گفت که Neu۵Gc یا گوشت قرمز مستقیماً عامل بروز دیابت نوع ۲ هستند.