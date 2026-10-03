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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

بازیهای آسیایی ۲۰۲۶- ناکویا

حاجی‌موسایی بعد از نایب قهرمانی: شرمنده مردم شدم

حاجی‌موسایی بعد از نایب قهرمانی: شرمنده مردم شدم

دارنده مدال نفره بازیهای آسیایی گفت: خیلی تلاش کردم تا به مدال طلا دست پیدا کنم و با این هدف نیز فاصله زیادی نداشتم ولی نشد؛ از این حیث شرمنده شدم.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، مهدی حاجی‌موسایی، ملی‌پوش تکواندوی ایران و دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، پس از کسب این مدال اظهار کرد: خدا را شکر می‌کنم که یک بار دیگر لطف خدا شامل حالم شد و توانستم برای دومین بار در بازی‌های آسیایی مدال نقره کسب کنم.

وی افزود: البته بابت نتیجه‌ای که در فینال رقم خورد، از مردم عزیزم عذرخواهی می‌کنم. تمام تلاشم را کردم، اما در لحظات پایانی ضربه‌ای زدم که داور آن را نشمرد و در نهایت قسمت من نبود که مدال طلا را کسب کنم. واقعاً نمی‌دانم چه بگویم و حتی نمی‌توانم به نتیجه‌ای که رقم خورد نگاه کنم.

حاجی‌موسایی ادامه داد: امیدوارم در رویداد و مسابقه بعدی تمام تلاشم را انجام دهم و بهترین نتیجه را کسب کنم تا بتوانم حتی برای لحظه‌ای لبخند روی لب مردم عزیز کشورم بیاورم.

وی درباره سخت‌ترین حریف خود در این مسابقات گفت: همه حریفان سخت بودند. از همان مبارزه اول، تکواندوکار چینی حریف بسیار خوبی بود، اما حریفم در فینال سابقه حضور در المپیک را داشت و کوله‌باری از مدال در کارنامه‌اش بود. او زمانی یکی از الگوهای من بود و احساس می‌کنم سخت‌ترین حریفم در این مسابقات، همان حریف فینال بود.

کد مطلب 6966357

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