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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

بیش از ۱۰ کیلوگرم ماریجوانا در شهرری کشف شد؛فروشنده دستگیر شد

بیش از ۱۰ کیلوگرم ماریجوانا در شهرری کشف شد؛فروشنده دستگیر شد

ری-پلیس ری می‌گوید، مأموران کلانتری ۱۳۱ شهرری پس از یک روز تعقیب و مراقبت، مردی را که مواد مخدر تهیه و توزیع می‌کرد، بازداشت و بیش از ۱۰ کیلوگرم ماریجوانا از محل فعالیت او کشف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تیم عملیات کلانتری ۱۳۱ شهرری در پی تحقیقات، از فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر در محدوده شهرری مطلع شد.

به گفته او، مأموران پس از شناسایی محل فعالیت این فرد و گرفتن هماهنگی قضایی، یک روز او را تعقیب و مراقبت کردند و سپس در عملیاتی غافلگیرانه وارد محل شدند و او را بازداشت کردند.

آقای مافی افزود: در بازرسی از محل، بیش از ۱۰ کیلوگرم ماریجوانا کشف شد.

او درباره هویت متهم، سن، سابقه و نوع محل فعالیت او، و نیز شیوه توزیع مواد اطلاعاتی نداد.

فرمانده انتظامی ری گفت: پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده، متهم برای ادامه روند قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد. تاکنون اتهام رسمی یا حکمی علیه او اعلام نشده است.

کد مطلب 6966398

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