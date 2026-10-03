به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته، رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری، گفت: ۱۰ مار افعی دم‌عنکبوتی که به‌صورت مخفیانه در بسته‌های تخمه آفتابگردان جاسازی شده بود، در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی کشف و ضبط شد.

به گفته او، ماجرا با تماس فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با یگان حفاظت شهرستان ری آغاز شد، مأموران این یگان پس از دریافت گزارش، با هماهنگی پلیس امنیت فرودگاه در محل حاضر شدند و بررسی‌ها را آغاز کردند، نتیجه بررسی‌ها، کشف مارها از میان بسته‌های تخمه بود.

آقای شایسته افزود: پس از انجام اقدامات قانونی و حفاظتی لازم، مارها برای نگهداری و بررسی‌های تخصصی به مرکز بازپروری حیات‌وحش پارک پردیسان منتقل و تحویل این مرکز شدند.

او درباره هویت صاحب محموله، مبدأ و مقصد آن، زمان دقیق کشف و وضعیت پرونده توضیحی نداد.

همچنین مشخص نشده است مارها چگونه از مراحل بازرسی پیشین عبور کرده‌اند یا آیا کسی بازداشت شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ری تأکید کرد: مقابله با قاچاق حیات‌وحش و جلوگیری از جابه‌جایی غیرمجاز گونه‌های جانوری از اولویت‌های یگان حفاظت محیط زیست است و اقدامات قانونی در این زمینه با جدیت ادامه دارد.