به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام شادابی چگنی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ساعت ۱۲ امروز، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع واژگونی یک دستگاه سواری پژو ۲۰۷ در محور پل‌زال ـ خرم‌آباد، نیروهای عملیاتی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

بارندگی و سرعت غیرمطمئنه عامل واژگونی خودرو

وی با اشاره به علت وقوع این سانحه تصریح کرد: بارندگی و لغزندگی جاده، در کنار تخطی راننده از سرعت مطمئنه، موجب از کنترل خارج شدن خودرو و واژگونی آن شده است.

رئیس پلیس راه لرستان افزود: این حادثه متأسفانه یک کشته و دو مصدوم برجا گذاشت که مصدومان توسط تیم‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.

هشدار پلیس به رانندگان در جاده‌های لغزنده

شادابی چگنی با تأکید بر ضرورت احتیاط مضاعف در مسیرهای پرخطر، خاطرنشان کرد: رانندگان باید توجه داشته باشند که در جاده‌های لغزنده، رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث رانندگی است.

وی تأکید کرد: هرگونه بی‌دقتی در کنترل خودرو در شرایط بارندگی و لغزندگی جاده می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و رانندگان باید با سرعت مناسب و تمرکز کامل در این مسیرها تردد کنند.