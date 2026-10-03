پیگیری برای بازگشایی مجدد کشتارگاه صنعتی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، وهاب پیرانی ظهر شنبه در بازدید از کشتارگاه دام ایلام اظهار کرد: سلامت سفره مردم، خط قرمز مجموعه دامپزشکی استان محسوب می‌شود و همه تلاش این اداره کل بر این است که هیچ محصول ناسالمی به دست مصرف‌کننده نرسد.

وی با اشاره به اینکه ایلام یکی از مقاصد دامداران کوچ‌رو و عشایر سایر استان‌هاست، تصریح کرد: این موضوع، اهمیت نظارت بر دام‌های واردشده به استان را دوچندان می‌کند؛ کارکنان دامپزشکی باید هوشیار باشند تا بیماری از دام‌های سایر استان‌ها به دام‌های بومی ایلام سرایت نکند.

مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه نظارت بر کشتارگاه‌های دام و طیور به صورت مستمر و شبانه‌روزی انجام می‌شود، تصریح کرد: بازرسی‌ها شامل مراحل پیش از کشتار، حین کشتار و پس از کشتار است و هیچ محصولی بدون تأیید دامپزشکی اجازه ورود به چرخه عرضه را ندارد.

وی با بیان اینکه متأسفانه کشتارگاه صنعتی مرکز استان تعطیل شده و همین موضوع، وظیفه دامپزشکی را سنگین‌تر کرده است، گفت: کارکنان این اداره کل با توان بیشتری بر واحدهای عرضه فرآورده‌های خام دامی نظارت می‌کنند تا خللی در تأمین گوشت سالم مورد نیاز مردم ایجاد نشود.

پیرانی اظهار داشت: پیگیری برای بازگشایی مجدد کشتارگاه صنعتی مرکز استان در دستور کار قرار دارد و با همکاری دستگاه‌های مربوطه و رفع موانع، امیدواریم این کشتارگاه هرچه سریع‌تر به چرخه فعالیت بازگردد و زمینه عرضه گوشت باکیفیت‌تر فراهم شود.

مدیرکل دامپزشکی استان ایلام خاطرنشان کرد: نظارت‌ها تنها به کشتارگاه‌ها محدود نمی‌شود و واحدهای عرضه، سردخانه‌ها و مراکز بسته‌بندی نیز به صورت دوره‌ای بازرسی می‌شوند و در صورت مشاهده تخلف، با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه سلامت جامعه، نتیجه همکاری همه دستگاه‌های نظارتی و مشارکت مردمی است، گفت: شهروندان می‌توانند تخلفات را به سامانه‌های مربوطه اطلاع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود؛ یقینا این همکاری، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد.