فکت چک؛ اخباری که ۱۱ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعاهای تکراری ترامپ درباره تمام شدن نفت ایران و باز بودن تنگه هرمز

-ادعای صدور حکم اعدام سردار فدوی به اتهام‌های دروغین

-ادعای رسانه معاند درباره فرد اعدام شده (سیاوش جمشیدی) تنها به دلیل حضور در اعتراضات ۱۴۰۴

-ادعای محکومیت الناز شاکردوست به دلیل مرثیه سرایی برای جان‌باختگان دی ماه ۱۴۰۴

-انتساب محمود زیبایی به عنوان بازجو و بازپرس پرونده بابک زنجانی

-شنیده شدن صدای انفجارهای ممتد از جزیره قشم

-صدور مجوز کشتار و عرضه تک‌سمیان در بازار

-الزام دانش آموزان به استفاده از «پلاک نام» در مدارس کرمانشاه و هرمزگان

-تعیین سقف برای نماد پالایشی «کرک اسپرد»

-گم شدن و جابجایی یک دکل مخابراتی ۴۰متری در شوش