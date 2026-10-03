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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

فکت چک؛ اخباری که ۱۱ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۱۱ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-ادعاهای تکراری ترامپ درباره تمام شدن نفت ایران و باز بودن تنگه هرمز

-ادعای صدور حکم اعدام سردار فدوی به اتهام‌های دروغین

-ادعای رسانه معاند درباره فرد اعدام شده (سیاوش جمشیدی) تنها به دلیل حضور در اعتراضات ۱۴۰۴

-ادعای محکومیت الناز شاکردوست به دلیل مرثیه سرایی برای جان‌باختگان دی ماه ۱۴۰۴

-انتساب محمود زیبایی به عنوان بازجو و بازپرس پرونده بابک زنجانی

-شنیده شدن صدای انفجارهای ممتد از جزیره قشم

-صدور مجوز کشتار و عرضه تک‌سمیان در بازار

-الزام دانش آموزان به استفاده از «پلاک نام» در مدارس کرمانشاه و هرمزگان

-تعیین سقف برای نماد پالایشی «کرک اسپرد»

-گم شدن و جابجایی یک دکل مخابراتی ۴۰متری در شوش

فکت چک؛ اخباری که ۱۱ مهر ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6966563
مریم علی بابایی

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