به گزارش خبرنگار خبرگزاریمهر، محسنی‌بندپی در مراسم گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری با تبریک این مناسبت به فعالان صنعت گردشگری اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای رسیدن به ۱۵ میلیون گردشگر تحت تأثیر شرایط پیش‌آمده قرار گرفت، اما تلاش فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های حرفه‌ای و مدیریت مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی موجب شد چرخه گردشگری کشور متوقف نشود.

وی با اشاره به رویکرد وزارت میراث‌فرهنگی برای ارتقای جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی افزود: گردشگری تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه با مفاهیمی همچون صلح، امنیت، نشاط، اشتغال و توسعه اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و باید جایگاه این بخش در نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور ارتقا پیدا کند.

تداوم حمایت مالی از سرمایه‌گذاری گردشگری

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت از سرمایه‌گذاران گفت: در حوزه تسهیلات بانکی، روند حمایت از سرمایه‌گذاری گردشگری متوقف نشده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند برای ایجاد تأسیسات گردشگری از ظرفیت اوراق سپرده بانکی استفاده کنند.

محسنی‌بندپی همچنین از اختصاص حدود ۱۲.۳ همت با نرخ بهره چهار درصد برای حوزه بوم‌گردی و صنایع‌دستی خبر داد و افزود: تلاش شده است با اصلاح برخی مقررات و رفع موانع، شرایط برای استمرار فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در گردشگری گفت: شعار وزارت میراث‌فرهنگی این است که «سرمایه‌گذاری امر مقدسی است» و سرمایه‌گذار باید مورد احترام و حمایت همه ارکان وزارتخانه قرار گیرد.

افتتاح ۱۴۷۱ پروژه گردشگری در دو سال

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با اشاره به عملکرد دولت چهاردهم در حوزه گردشگری اظهار کرد: در دو سال فعالیت دولت، ۱۴۷۱ پروژه با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ همت به بهره‌برداری رسیده است.

وی همچنین از تداوم اجرای پروژه‌های جدید گردشگری خبر داد و گفت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با وجود شرایط اقتصادی و دشواری‌های موجود همچنان در حال ساخت هتل‌ها و سایر تأسیسات گردشگری هستند.

محسنی‌بندپی حضور سرمایه‌گذاران در صنعت گردشگری را نشانه اعتماد و علاقه آنان به این حوزه دانست و افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی می‌توانستند سرمایه خود را به بخش‌های دیگری منتقل کنند، اما به دلیل علاقه و نگاه توسعه‌محور به گردشگری، در ساخت زیرساخت‌های این صنعت حضور دارند.

وی گردشگری زیارت و سلامت را از مزیت‌های نسبی کشور عنوان کرد و گفت فعالیت در این دو حوزه در شرایط دشوار نیز ادامه داشته است.

معاون گردشگری همچنین از تلاش برای تقویت حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی خبر داد و گفت در صورت اعلام و تأیید سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف، ظرفیت حضور فعالان گردشگری کشور در نمایشگاه‌های خارجی فراهم خواهد شد.

محسنی‌بندپی با اشاره به نمایشگاه گردشگری چین افزود: فعالان گردشگری کشور می‌توانند با حضور در این رویدادها ظرفیت‌ها و جاذبه‌های ایران را به بازارهای بین‌المللی معرفی کنند.

سیدمحمدحسین حجازی مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد اظهار کرد: هفته گردشگری امسال در شرایطی گرامی داشته می‌شود که صنعت گردشگری کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی و پیامدهای ناشی از جنگ و تحریم‌ها مواجه است.

وی افزود: در چنین شرایطی سخن گفتن از گردشگری صرفاً سخن از سفر و جابه‌جایی مسافر نیست، بلکه گردشگری ظرفیت یک ملت برای حفظ امید، پایداری اقتصادی و معرفی هویت تاریخی و فرهنگی خود به جهان است.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد با اشاره به مسئله ایران‌هراسی در عرصه بین‌المللی گفت: در برابر روایت‌های نادرست از ایران، گردشگری و رسانه دو ظرفیت مکمل برای معرفی واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی کشور به جهان هستند.

حجازی ادامه داد: تصویری که از ایران در بخشی از رسانه‌های خارجی ارائه می‌شود، با واقعیت‌های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و ظرفیت‌های گردشگری این سرزمین فاصله دارد. گردشگری می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتباط میان ملت‌ها باشد، زیرا تجربه مستقیم سفر، مشاهده زندگی مردم و مواجهه با میراث فرهنگی کشور، امکان شناختی فراتر از روایت‌های رسانه‌ای ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌های ایرانی افزود: رسانه‌های داخلی صرفاً منعکس‌کننده اخبار گردشگری نیستند، بلکه می‌توانند روایتگر ظرفیت‌های واقعی ایران، تنوع فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی، میراث تاریخی و مهمان‌نوازی مردم کشور باشند.

حجازی با اشاره به تحولات عرصه رسانه و جنگ روایت‌ها اظهار کرد: در جنگ‌های مدرن، علاوه بر ابزارهای نظامی، جنگ روایت‌ها به یکی از مهم‌ترین جبهه‌ها تبدیل شده و قدرت‌های بزرگ با استفاده از امپراتوری‌های رسانه‌ای و ابزارهای دیجیتال بر افکار عمومی جهان اثر می‌گذارند.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد افزود: این تجربه نشان داد که ابزارهای کم‌هزینه و خلاقانه رسانه‌ای می‌توانند در مدت کوتاهی به محتوایی فراگیر تبدیل شوند و در روایت‌سازی درباره ایران نقش داشته باشند.

حجازی تأکید کرد: این ظرفیت عظیم می‌تواند در مقابله با پروژه ایران‌هراسی و جذب گردشگران نیز مورد استفاده قرار گیرد و باید روایت‌هایی از ایران ایجاد شود که نه بر شعار، بلکه بر واقعیت‌های قابل مشاهده و تجربه زیسته مردم استوار باشد.

وی کاهش موانع سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان بخش خصوصی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران را از ضرورت‌های جدی صنعت گردشگری عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی زمانی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری انگیزه خواهد داشت که اطمینان پیدا کند سرمایه‌گذاری آن حتی در شرایط بحران نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد.

حجازی ادامه داد: منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد، توسعه گردشگری را صرفاً به معنای ایجاد جاذبه‌های تفریحی نمی‌داند، بلکه آن را بخشی از مسئولیت خود در قبال اقتصاد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دنبال می‌کند.

مدیرعامل منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد با اشاره به نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این منطقه گفت: هتل دیدار یکی از نمونه‌های توسعه زیرساخت اقامتی و گردشگری در مجموعه عباس‌آباد است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری شهری حتی در شرایط دشوار اقتصادی نیز با نگاه بلندمدت دنبال می‌شود.