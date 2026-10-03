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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

تشکیل ۱۱ پرونده قضایی برای متخلفان زیست‌محیطی در قدس

تشکیل ۱۱ پرونده قضایی برای متخلفان زیست‌محیطی در قدس

قدس- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس از تشکیل ۱۱ پرونده قضایی برای متخلفان زیست‌محیطی در سه‌ماهه دوم سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مدت ۱۴۳ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی توسط کارشناسان محیط زیست پایش و برای واحدهای آلاینده ۱۵ اخطاریه زیست‌محیطی صادر شد.

وی افزود: ۲۸ گشت شبانه نیز با هدف رسیدگی به شکایات مردمی و بررسی موارد اعلام‌شده از سوی شهروندان در شهرستان قدس انجام شد.

مدیریان ادامه داد: با توجه به نارضایتی شهروندان از وضعیت برخی کانال‌ها و انهار، موضوع توسط کارشناسان بررسی و گزارش اقدامات انجام‌شده به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران، دادستان و فرماندار شهرستان قدس ارائه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس همچنین از نمونه‌برداری از سه حلقه چاه آب شرب برای بررسی شاخص‌های شیمیایی، میکروبی و بیماری‌زا خبر داد و گفت: نمونه‌برداری از سایر چاه‌های موجود نیز در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: در این مدت از هشت واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی نیز با هدف بررسی وضعیت زیست‌محیطی نمونه‌برداری شد.

مدیریان با اشاره به پیگیری تخلفات زیست‌محیطی در مراجع قضایی گفت: یکی از اهداف این اداره، پیگیری صدور احکام سبز برای متخلفان است که در همین راستا ۱۱ پرونده قضایی تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از این پرونده‌ها به صدور حکم سبز منجر شد و در اجرای حکم، ۳۰ اصله نهال با نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس کاشته شد.

کد مطلب 6966588

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