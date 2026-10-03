به گزارش خبرنگار مهر، مهناز مدیریان، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مدت ۱۴۳ واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی توسط کارشناسان محیط زیست پایش و برای واحدهای آلاینده ۱۵ اخطاریه زیست‌محیطی صادر شد.

وی افزود: ۲۸ گشت شبانه نیز با هدف رسیدگی به شکایات مردمی و بررسی موارد اعلام‌شده از سوی شهروندان در شهرستان قدس انجام شد.

مدیریان ادامه داد: با توجه به نارضایتی شهروندان از وضعیت برخی کانال‌ها و انهار، موضوع توسط کارشناسان بررسی و گزارش اقدامات انجام‌شده به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان تهران، دادستان و فرماندار شهرستان قدس ارائه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس همچنین از نمونه‌برداری از سه حلقه چاه آب شرب برای بررسی شاخص‌های شیمیایی، میکروبی و بیماری‌زا خبر داد و گفت: نمونه‌برداری از سایر چاه‌های موجود نیز در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: در این مدت از هشت واحد صنعتی، تولیدی و خدماتی نیز با هدف بررسی وضعیت زیست‌محیطی نمونه‌برداری شد.

مدیریان با اشاره به پیگیری تخلفات زیست‌محیطی در مراجع قضایی گفت: یکی از اهداف این اداره، پیگیری صدور احکام سبز برای متخلفان است که در همین راستا ۱۱ پرونده قضایی تشکیل شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از این پرونده‌ها به صدور حکم سبز منجر شد و در اجرای حکم، ۳۰ اصله نهال با نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس کاشته شد.