کشف بیش از ۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی هدفمند، موفق به شناسایی و کشف محموله قابل توجهی از مواد مخدر شدند.

وی افزود: در این عملیات، ۵۰۰ گرم تریاک، یک کیلوگرم هروئین و ۲ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و در این رابطه یک نفر مرتبط با پرونده دستگیر شد.

فرمانده انتظامی قرچک با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر گفت: مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر با جدیت ادامه دارد و پلیس اجازه نخواهد داد امنیت و سلامت اجتماعی شهروندان توسط سوداگران مرگ به خطر بیفتد.