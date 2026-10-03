به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی حسینی عصر شنبه در آیین کلنگ زنی هنرستان دخترانه شهدای میناب شهر دیّر با حضور نایب رییس مجلس شورای اسلامی، آغاز عملیات اجرایی این پروژه آموزشی را گامی ارزشمند دانست و با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در آغاز به کار مجلس، اظهار کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب در پیام خود به نمایندگان تأکید فرمودند، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی بیش از گذشته، پرتحرک، پویا، به‌روز و در تراز ملت بزرگ ایران حرکت کند.

امام جمعه دیّر افزود: متأسفانه برگزاری محدود جلسات مجلس با وضعیت فعلی و نیازهای جامعه همخوانی ندارد؛ در شرایطی که مدارس و دستگاه‌های اجرایی کشور فعال هستند، مجلس نیز باید حضوری فعال‌تر و اثرگذارتر داشته باشد.

وی با یادآوری ضرورت حفظ استقلال و وظیفه نظارتی مجلس در عین همدلی میان قوا خاطرنشان کرد: هماهنگی و هم‌افزایی میان قوا همواره مورد تأکید بنیان‌گذار انقلاب، رهبر شهید انقلاب و رهبر فعلی انقلاب بوده و هست، اما این هماهنگی هرگز به معنای نادیده گرفتن استقلال قوا یا ضعف در نظارت نیست.

امام‌جمعه دیّر با اشاره به حساسیت شرایط منطقه‌ای و کشور افزود: بلاتکلیفی در رأس دو وزارتخانه کلیدی و حساس دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات قابل قبول نیست. در شرایط حساس کنونی، اداره این وزارتخانه‌ها با سرپرست کفایت نمی‌کند؛ لازم است وزرای این دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر مستقر شوند تا بتوانند به‌صورت رسمی و قانونی در برابر مجلس پاسخگو باشند.

حسینی ضمن قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، به چالش‌های اساسی مردم اشاره کرد و گفت: تلاش‌های فردی نمایندگان محترم ارزشمند است، اما حل اساسی مسائلی همچون اشتغال جوانان و بهبود وضعیت معیشت، نیازمند ورود ساختاریافته و تصمیم‌گیری منسجم کل مجلس شورای اسلامی است.

وی با تبیین وضعیت بازار و کاهش توان اقتصادی خانوارها تصریح کرد: هرچند با تلاش‌های صورت‌گرفته کمبودی از حیث وجود کالا در بازار احساس نمی‌شود، اما چالش اصلی مردم، کاهش شدید قدرت خرید است؛ مصداق اینکه دست مردم کوتاه و خرما بر نخیل است. ارقام کالابرگی که گاه برای جبران معیشتی عنوان می‌شود، پاسخگوی هزینه‌های سرسام‌آور زندگی امروز نیست.

امام‌جمعه دیّر در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های سران قوا برای گره‌گشایی از مسائل مردم گفت: امیدواریم مجلس و دولت در کنار یکدیگر و در چارچوب جلسات سران قوا، گام‌های عملی و عاجلی برای ترمیم معیشت، رونق اشتغال و رفع دغدغه‌های اقتصادی مردم بردارند.