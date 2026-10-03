به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری، در مراسم گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری در منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد با اشاره به اهمیت این مجموعه اظهار کرد: اگر مداخله و تصمیم‌گیری‌های تاریخی برای حفظ این منطقه به‌عنوان یک پهنه فرهنگی انجام نمی‌شد، امروز عباس‌آباد نیز ممکن بود مانند بسیاری از نقاط شهر دستخوش ساخت‌وسازهای گسترده شود.

وی افزود: در بیش از دو دهه گذشته، با حفظ این منطقه به‌عنوان یک پهنه فرهنگی، مجموعه‌هایی همچون کتابخانه ملی، فرهنگستان‌ها، باغ کتاب، باغ موسیقی و دیگر مراکز فرهنگی در این محدوده شکل گرفتند و امروز عباس‌آباد به یکی از کانون‌های فرهنگی تهران و ایران تبدیل شده است.

عباس‌آباد؛ تلفیق فرهنگ، طبیعت و فراغت

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد گفت: این منطقه همزمان یک کانون فرهنگی، طبیعت‌گردی، مصرف فرهنگی و فراغت خانوادگی است و مجموعه‌هایی مانند کتابخانه ملی، خانه کتاب، فرهنگستان‌ها و پل طبیعت ظرفیت‌های متنوعی را برای شهروندان و گردشگران فراهم کرده‌اند.

صالحی‌امیری با تأکید بر ضرورت استفاده هوشمندانه از فناوری در گردشگری اظهار کرد: هوشمندسازی و دیجیتال‌سازی از موضوعات مهم گردشگری امروز است، اما نباید تصور کرد که هوش مصنوعی جایگزین انسان و فرهنگ خواهد شد.

وی تصریح کرد: هوش مصنوعی باید ابزاری برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگ و تمدن باشد، نه جایگزین آن. گردشگری که وارد تهران می‌شود، علاقه‌مند است با مردم، هنر، شعر، موسیقی، تاریخ، تمدن، موزه‌ها و فضاهای شهری این سرزمین آشنا شود و فناوری نمی‌تواند جایگزین این تجربه انسانی شود.

تهران؛ فراتر از یک کلانشهر

وزیر میراث‌فرهنگی با انتقاد از نگاه صرفاً شهری به تهران گفت: تهران در ذهن بسیاری از مردم به‌عنوان کلانشهری با سابقه کمتر از ۲۰۰ سال شناخته می‌شود، در حالی که پیشینه تاریخی این منطقه بسیار فراتر از دوره قاجار است.

وی افزود: تهران با پایتخت‌شدن در دوره قاجار متولد نشد و برای شناخت تاریخ آن باید مطالعات و کاوش‌های جدی‌تری انجام شود. تهران تاریخی را باید در پیوند با ری شناخت؛ چراکه ری دارای پیشینه چند هزار ساله و یکی از کانون‌های مهم تمدنی ایران است.

صالحی‌امیری ادامه داد: وقتی از تهران سخن می‌گوییم، نباید صرفاً در چارچوب مرزهای امروزی شهر و استان نگاه کنیم، بلکه باید از یک پهنه تمدنی و فرهنگی سخن بگوییم که از ری تا دامنه‌های البرز را دربر می‌گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی تهران گفت: از قیطریه تا مولوی و از ری تا دیگر نقاط تاریخی تهران، آثار و نشانه‌هایی از تمدن ایران وجود دارد که می‌تواند برای گردشگران جذاب باشد.

تهران ظرفیت تبدیل شدن به مقصد یک‌هفته‌ای گردشگران را دارد

وزیر میراث‌فرهنگی تأکید کرد: اگر تهران را به‌عنوان یک قطب تمدنی باور کنیم، حضور گردشگر در این شهر معنای متفاوتی پیدا می‌کند و این شهر با ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند حداقل یک هفته مقصد گردشگران باشد.

صالحی‌امیری افزود: متأسفانه تهران تاکنون کمتر از منظر تمدنی معرفی شده است و حجم سنگین زندگی شهری موجب شده بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی این شهر کمتر دیده شود.

وی با اشاره به بناها و جاذبه‌های تاریخی تهران گفت: کاخ گلستان، ری، شاه عبدالعظیم و مسیر تاریخی ماشین دودی تنها بخشی از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در روایت جدید گردشگری تهران مورد توجه قرار گیرند.

سیراف و بوشهر؛ ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده گردشگری

صالحی‌امیری همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به بوشهر گفت: سیراف در فهرست ثبت جهانی قرار گرفته و ثبت جهانی آن می‌تواند آغازگر یک حرکت و جهش فرهنگی و گردشگری در بوشهر باشد.

وی، بوشهر را مهد تمدن، فرهنگ، موسیقی، شعر و ادب دانست و افزود: ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این استان هنوز آن‌گونه که شایسته است معرفی و شناخته نشده است.

وزیر میراث‌فرهنگی همچنین با اشاره به افتتاح موزه شهید رئیسعلی دلواری گفت: این موزه با طراحی مفهومی، استفاده از فناوری‌های هوشمند و روایتگری جذاب ایجاد شده و می‌تواند به یکی از مقاصد فرهنگی مهم گردشگران در بوشهر تبدیل شود.

صالحی‌امیری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و تمدنی ایران تأکید کرد: توسعه گردشگری نیازمند بازتعریف نگاه به مقصدهاست؛ به‌گونه‌ای که شهرها و مناطق کشور نه صرفاً به‌عنوان فضاهای شهری، بلکه به‌عنوان کانون‌های تمدنی، فرهنگی و تاریخی به گردشگران معرفی شوند.