تربیت جوان مؤمن و انقلابی باید در دانشگاه شکل بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز عظیمی در نشست مدیران دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های قم که در دانشگاه قم برگزار شد، با اشاره به نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت نسل جدید اظهار کرد: خانواده نخستین محیط تربیت است و بنیان شخصیت و هویت فرزند در این کانون شکل می‌گیرد.



وی مدرسه را دومین حلقه تربیتی دانست و افزود: مدرسه تنها محل تعلیم نیست بلکه یکی از مهم‌ترین محیط‌های شکل‌گیری شخصیت و تربیت نسل آینده به شمار می‌رود و باید نسبت به این جایگاه توجه ویژه‌ای داشت.



شهردار کلانشهر قم با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه در فرآیند تربیت جوانان تصریح کرد: دانشگاه از این جهت اهمیت دارد که فرصت چندساله‌ای برای تربیت جوان و آماده‌سازی او برای ورود به جامعه در اختیار دارد.



عظیمی دانشگاه را حلقه پایانی فرآیند تربیت پیش از ورود جوان به عرصه اجتماعی عنوان کرد و گفت: دانشجو پس از پایان این دوره وارد جامعه می‌شود و در جایگاه‌های مختلف علمی، مدیریتی، تخصصی و اجتماعی ایفای نقش می‌کند، بنابراین دانشگاه را نمی‌توان صرفاً محل انتقال دانش و تربیت نیروی متخصص دانست.



وی ادامه داد: دانشگاه باید در کنار تعلیم به تربیت نیز توجه داشته باشد و اخلاق دینی و اجتماعی را به دانشجویان بیاموزد تا جوانی که از دانشگاه وارد جامعه می‌شود، علاوه بر دانش و تخصص، فردی مسئولیت‌پذیر و مفید برای جامعه باشد.



تأکید بر کار فرهنگی در دانشگاه



شهردار کلانشهر قم با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در محیط دانشگاه خاطرنشان کرد: در موضوعاتی همچون حجاب باید رویکرد فرهنگی را جدی گرفت و در کنار الزامات قانونی، از ظرفیت فعالیت‌های فرهنگی برای تبیین، فرهنگ‌سازی و نهادینه کردن آن در جامعه استفاده کرد.



عظیمی ازدواج جوانان را یکی دیگر از عرصه‌های مهم فعالیت فرهنگی در دانشگاه دانست و اظهار کرد: دانشگاه می‌تواند بستر مناسبی برای معرفی دختران و پسران و تسهیل مسیر ازدواج آنان باشد و باید تلاش کرد روابط میان دانشجویان از مسیر صحیح فرهنگی به تشکیل خانواده منتهی شود.



وی با اشاره به فعالیت‌های نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در حوزه ازدواج دانشجویی افزود: برگزاری و حمایت از ازدواج‌های دانشجویی از جمله اقدامات ارزشمندی است که می‌تواند در تقویت فرهنگ ازدواج و تحکیم بنیان خانواده در میان نسل جوان مؤثر باشد.



شهردار کلانشهر قم با تأکید بر آثار ماندگار تربیت فرهنگی دانشجویان گفت: دانشجویی که امروز در دانشگاه تربیت می‌شود ممکن است در آینده در جایگاه مدیر، مسئول یا تصمیم‌گیر قرار گیرد و رفتار و تصمیم او بر بخش مهمی از جامعه اثرگذار باشد، از این رو توجه به تربیت فرهنگی دانشجویان اهمیت زیادی دارد.



عظیمی تأکید کرد: تربیت جوان مؤمن و انقلابی باید در دانشگاه مورد توجه جدی قرار گیرد و دانشگاه‌ها می‌توانند در کنار مأموریت علمی، در شکل‌گیری نسلی مسئولیت‌پذیر، اخلاق‌مدار و متعهد به جامعه نقش‌آفرین باشند.



دانشگاه ظرفیت حل مسائل شهری را دارد



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت علمی و فکری دانشگاه‌های قم برای حل مسائل شهر اظهار کرد: مدیریت شهری قم در موضوعات مختلف از جمله فرهنگ شهروندی، مسائل فرهنگی و حوزه‌های عمرانی، دست یاری به سوی دانشگاه‌ها دراز کرده و آمادگی دارد از ظرفیت اساتید و دانشجویان برای شناخت و حل مسائل شهر استفاده کند.



شهردار کلانشهر قم افزود: در حوزه فرهنگ شهروندی، دانشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت علمی اساتید و توان فکری دانشجویان، به مدیریت شهری در ارائه راهکارهای علمی و اجرای برنامه‌های فرهنگی کمک کنند و این همکاری می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی شهری منجر شود.



عظیمی در پایان با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان دانشگاه و مجموعه‌های اجرایی کشور خاطرنشان کرد: هرچه پیوند دانشگاه با صنعت، مدیریت شهری و دستگاه‌های دولتی تقویت شود، ظرفیت علمی کشور بیشتر در مسیر حل مسائل واقعی جامعه قرار می‌گیرد و این تعامل می‌تواند سهم مهمی در پیشرفت و توسعه کشور داشته باشد.