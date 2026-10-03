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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است

تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است

کرج- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان همزمان با آغاز بارش باران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، داریوش باقرجوان، مدیرکل این اداره، شامگاه شنبه ١١ مهرماه، همزمان با آغاز بارش باران، با حضور میدانی در آزادراه تهران–کرج–قزوین، از آخرین وضعیت تردد و شرایط جوی این محور بازدید کرد.

باقرجوان در جریان این بازدید اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای مواصلاتی استان البرز برقرار است و تنها در محور کرج–کندوان، شاهد ورود گل‌ولای به سطح جاده بودیم که با حضور به‌موقع نیروهای راهداری، مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاک‌سازی و بازگشایی شد.

وی با اشاره به تداوم بارش باران، از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند و پیش از آغاز سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های استان با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 6966774

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