به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس پایتخت، در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به شهادت تعدادی از دانشمندان و نیروهای انتظامی در جریان جنگ ۱۲روزه اظهار کرد: دانشمندان عزیزی که به دست دشمن به شهادت رسیدند، تکرارنشدنی هستند و تعدادی از همکاران ما در انتظامی تهران بزرگ نیز به شهادت رسیدند.



وی افزود: از تاریخ ۲۳ خرداد، یعنی دو روز پس از آغاز جنگ ۱۲روزه، نخستین مرکز از مجموعه پلیس که در کشور مورد حمله قرار گرفت، مرکز پلیس تهران بزرگ بود.



محمدیان گفت: از قبل پیش‌بینی‌ها و آمادگی‌های لازم انجام شده بود و اهدافی که دشمن از حمله به مقرهای پلیس، از جمله شهید یا مجروح کردن نیروها و از بین بردن توان عملیاتی پلیس دنبال می‌کرد، محقق نشد.



استقرار نیروهای پلیس در خیابان‌ها پس از حملات



رئیس پلیس پایتخت با اشاره به ادامه فعالیت نیروهای انتظامی پس از حملات اظهار کرد: همکاران ما در جریان حملات در مقرهای پلیس شهید نشدند، اما دشمن خیابان‌ها، ایست‌های بازرسی، گشت‌ها و حتی مقرهای پلیس را مورد هدف قرار داد.



وی ادامه داد: پس از حمله و با توجه به تهدیدات موجود برای سایر مقرهای پلیس، نیروها در خیابان‌ها، داخل پارک‌ها، پیاده‌روها و مقابل مقرها با فاصله از ساختمان‌ها مستقر شدند.



به گفته محمدیان، برخی نیروها نیز داخل خودرو یا روی موتورسیکلت مستقر شدند و خودروها به‌عنوان مقرهای جایگزین مورد استفاده قرار گرفتند تا خدمات‌رسانی به مردم، پاسخگویی، گشت‌زنی و تأمین امنیت بدون وقفه ادامه پیدا کند.



وی افزود: این اقدامات در کنار سایر نیروهای حاضر در صحنه از جمله بسیج، سپاه، ارتش و نیروهای مردمی انجام شد.



پلیس: نیروها حتی برای مراسم تشییع برادر شهید خود نرفتند



محمدیان با اشاره به ایثارگری نیروهای انتظامی در جریان جنگ گفت: همکارانی داشتیم که برادرشان شهید شده بود، اما برای مراسم تشییع و تدفین برادرشان نیز اعلام کردند که حضورشان در سنگر را واجب می‌دانند و باید از کشور دفاع کنند.



وی افزود: برخی نیروها نیز با وجود گذشت چند روز از آغاز جنگ، حاضر نشدند برای دیدن خانواده‌های خود مأموریت را ترک کنند و گفتند تا زمانی که جنگ ادامه دارد باید در محل مأموریت حضور داشته باشند.



رئیس پلیس پایتخت همچنین از حمایت خانواده‌های نیروهای انتظامی از مأموریت آنان خبر داد و گفت خانواده‌ها نیز از نیروها می‌خواستند تا پایان مأموریت در محل خدمت بمانند و پس از پایان مأموریت به خانه بازگردند.



قدردانی پلیس از حمایت مردم



محمدیان با اشاره به حمایت شهروندان از نیروهای پلیس و سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان اظهار کرد: صحنه‌های متعددی دیده شد که مردم به نیروها مراجعه کرده و ضمن ابراز همدردی، از آنان تشکر می‌کردند.



وی افزود: بسیاری از شهروندانی که بنا به توصیه مسئولان از تهران خارج شده بودند، پس از بازگشت اعلام کردند تصور می‌کردند خانه‌ها غارت شده یا مراکز صنفی آسیب دیده باشد، اما پس از بازگشت مشاهده کردند همه چیز سر جای خود قرار دارد و از پلیس و سایر دستگاه‌های مسئول تقدیر کردند.



هشدار رئیس پلیس پایتخت درباره تهدیدات امنیتی



رئیس پلیس پایتخت در ادامه با اشاره به تهدیدات احتمالی علیه امنیت کشور گفت: انتظامی کشور برای انجام مأموریت و تأمین امنیت شهروندان، آماده‌تر از گذشته است.



محمدیان افزود: همان‌گونه که نیروهای سپاه، بسیج و ارتش آماده هستند، پلیس نیز در همین شرایط قرار دارد و در صورت هرگونه تحرک یا تخطی دشمن، با آن برخورد خواهد شد.



وی همچنین درباره اقدامات نهادهای اطلاعاتی گفت: مجموعه‌های اطلاعاتی به‌طور مستمر افرادی را که قصد طراحی و اقدام دارند شناسایی می‌کنند و برخورد قضایی با این افراد انجام خواهد شد.



کاهش ۱۰ هزار نفری جمعیت کمپ‌ها



محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مبارزه با موادمخدر گفت: از مردم خواستیم عملکرد پلیس را در حوزه مبارزه با موادمخدر و جمع‌آوری توزیع‌کنندگان خُرد در محلات ارزیابی کنند.



وی افزود: برای ساماندهی وضعیت برخی محلات، دستگاه‌هایی از جمله ستاد مبارزه با موادمخدر، شورای هماهنگی، شهرداری و استانداری مشارکت کردند.



رئیس پلیس پایتخت گفت: در مقطعی حدود ۲۱ هزار نفر در کمپ‌ها حضور داشتند و برآورد پلیس این بود که حدود ۳ تا ۴ هزار نفر نیز خارج از کمپ‌ها حضور دارند.



وی ادامه داد: امروز تعداد افراد حاضر در کمپ‌ها به نزدیک ۱۱ هزار نفر کاهش یافته و برآورد من این است که تعداد افراد متجاهر خارج از کمپ‌ها قطعاً به هزار نفر نمی‌رسد.