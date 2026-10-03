به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سعیدی آریا شامگاه شنبه در مراسم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها اظهار کرد: یکی از آسیب‌های انسان آن است که گرفتار دنیاپرستی شود و زندگی خود را با معیارهای دنیوی تنظیم کند، چرا که در فرهنگ انسان مؤمن، ذلت و پذیرش هر شرایطی برای رسیدن به رفاه دنیا جایگاهی ندارد.



وی با اشاره به جایگاه سخاوت در روابط انسانی افزود: سخاوت و بخشندگی از صفاتی است که می‌تواند دل‌ها را به یکدیگر نزدیک کند و حتی افرادی را که با یکدیگر بیگانه‌اند به هم پیوند دهد، در مقابل خساست انسان‌ها را از یکدیگر دور می‌کند.



سعیدی آریا ادامه داد: انسان بخیل حتی در روابط نزدیک خود نیز همه چیز را با حساب و کتاب مادی می‌سنجد و گاهی در این مسیر اهمیت برخی پیوندهای خانوادگی و توجه به پدر و مادر را فراموش می‌کند.



وی با بیان اینکه خوف الهی باید در زندگی انسان مؤمن حضور داشته باشد، گفت: اگر کسی خدا را بزرگ بداند، غیر خدا در نگاه او کوچک می‌شود و دیگر از غیر خدا هراس نخواهد داشت.



استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نمونه‌هایی از زندگی امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام اظهار کرد: امیرالمؤمنین علیه‌السلام در میدان نبرد مظهر شجاعت بود، اما در برابر خداوند از خوف الهی اشک می‌ریخت و این نشان می‌دهد قدرت و شجاعت واقعی با بندگی و خشیت در برابر خدا منافاتی ندارد.



وی افزود: در فرهنگ دینی، قدرت حقیقی از خداوند سرچشمه می‌گیرد و مؤمن نباید قواعد الهی را به دلیل ملاحظات دیگر کنار بگذارد یا تصور کند می‌توان خدا را از معادلات زندگی حذف کرد.



سعیدی آریا با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست در مسائل دینی ادامه داد: گاهی انسان برای افزایش رزق به دنبال ذکرها و راه‌های مختلف می‌رود، در حالی که قواعد روشن قرآن مانند شکرگزاری را مورد توجه قرار نمی‌دهد و از دستورهای اساسی الهی غفلت می‌کند.



وی بیان کرد: انسان باید به جای گرفتار شدن در ظواهر و جست‌وجوی راه‌های متعدد، به قواعدی که قرآن و روایات برای اصلاح زندگی بیان کرده‌اند توجه کند و آنها را در رفتار و مناسبات خود به کار بگیرد.



اهل گذشت و بخشش باشیم



استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اهمیت بخشندگی در زندگی مؤمنان گفت: بخشندگی تنها در مسائل مالی خلاصه نمی‌شود و انسان باید در برابر خطای دیگران نیز اهل گذشت باشد و اگر کسی مرتکب اشتباهی شد، امکان عذرخواهی و بازگشت را برای او فراهم کند.



وی افزود: انسان مؤمن باید هوای دیگران را داشته باشد و در مشکلات، کنار مردم بایستد و به اندازه توان خود برای حل مسائل آنان قدم بردارد، چرا که کمک به دیگران از زمینه‌های تحقق برکت در زندگی است.



سعیدی آریا ادامه داد: برکت از مفاهیمی است که نمی‌توان آن را صرفاً با محاسبات مادی سنجید و خداوند می‌تواند در نتیجه کمک و همراهی انسان‌ها با یکدیگر، برکت را در زندگی آنان قرار دهد.



وی خاطرنشان کرد: در روایات نیز نسبت به بی‌توجهی به دیگران و محدود کردن نگاه انسان به منافع شخصی هشدار داده شده است و جامعه‌ای که افراد آن تنها به خود فکر کنند، از روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری فاصله می‌گیرد.



در برابر خطا، استغفار کنیم



سعید آریا با تأکید بر ضرورت بازگشت سریع انسان پس از خطا اظهار کرد: انسان معصوم نیست و ممکن است در عرصه‌های مختلف دچار اشتباه شود، اما مهم آن است که پس از خطا، به جای اصرار بر آن، از خداوند طلب بخشش کند.



وی افزود: استغفار و بازگشت به سوی خدا باید به گونه‌ای باشد که انسان پس از ارتکاب خطا، آن را به تأخیر نیندازد و برای اصلاح رفتار خود اقدام کند.



استاد حوزه علمیه قم همچنین صبر در برابر مشکلات و گذشت از دیگران را از ویژگی‌های مورد تأکید در آموزه‌های دینی دانست و گفت: انسان باید در زمان ابتلا و گرفتاری صبر پیشه کند و در برابر خطاهای دیگران نیز تا حد امکان اهل گذشت باشد.



وی با اشاره به زیارت امام حسین علیه‌السلام اظهار کرد: زیارت اهل‌بیت علیهم‌السلام می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد حال معنوی و توجه بیشتر انسان به خداوند باشد و در این مسیر، استغفار جایگاه ویژه‌ای دارد.



سعیدی آریا افزود: انسان باید در چنین فرصت‌هایی به دنبال اصلاح درون و نزدیک شدن به خداوند باشد و از خدا بخواهد دل او را روشن و پاک کند.