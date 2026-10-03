https://mehrnews.com/x3ddFW ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ کد مطلب 6966865 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۹ تجمع شبانه مردم ارومیه به ایستگاه ۲۱۷ رسید ارومیه - مردمولایی ارومیه در تداوم شب های مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 23 MB کد مطلب 6966865 کپی شد مطالب مرتبط میراث سید حسن نصرالله؛ چرا لبنان مدیون مقاومت است؟ بوستان ولایت یا مهرآباد؛ پیشنهاد چمران برای نامگذاری به نام رهبر شهید برای شناخت سیدعباس موسوی، این کتاب کافی نیست! برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
نظر شما