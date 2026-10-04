۸۰ لیتر مشروبات الکلی خارجی در هندیجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا افشار صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای مقابله با جرایم مرتبط با مشروبات الکلی و با انجام اقدامات قانونی، مقدار ۸۰ لیتر مشروبات الکلی خارجی کشف و یک متهم در این رابطه دستگیر شد.

وی افزود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده و متهم برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

حجت‌الاسلام افشار با تأکید بر استمرار اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با عوامل تهیه، نگهداری و توزیع مشروبات الکلی، تصریح کرد: با هرگونه اقدام مجرمانه در این حوزه، در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این نیز یک کارگاه تولید مشروبات دست‌ساز در هندیجان شناسایی و منهدم و ۶۳۵ لیتر مشروبات دست‌ساز و خارجی از آن کشف و ضبط شده بود.