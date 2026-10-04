ناگویا روایت ایستادگی یک ملت

به گزارش خبرگزاری مهر؛ یاسر صادقی- مدیرعامل خبرگزاری برنا طی یادداشتی درباره مسابقات آسیایی ناگویا نوشت: کسب ۱۹ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۱۵ برنز و جایگاه ششم آسیا برای خیلی‌ها یک جدول و یک عدد است اما پشت این اعداد روایتی بزرگ‌تر جریان دارد، روایت مردمی که یک سال پرتنش و دشوار را پشت سر گذاشتند و ورزشکاران‌شان، این بار نه با واژه‌ها بلکه با تلاش و حضور در میدان، این روایت را به تصویر کشیدند.

ورزش ایران در یک‌سال گذشته شرایطی متفاوت از یک دوره معمول آماده‌سازی را تجربه کرد. جنگ، تهدید و تحدید، فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، لغو یا محدود شدن برخی اردوها، اختلال در برنامه‌های تمرینی و دشواری‌های اعزام، بخشی از واقعیت‌هایی بود که مسیر آماده‌سازی تیم‌های ملی را تحت تأثیر قرار داد.

ورزشکاران ایرانی در چنین شرایطی تنها برای کسب مدال به میدان نرفتند، آنها راویان روزهایی بودند که یک ملت با وجود همه دشواری‌ها، مسیر خود را ادامه داد، ایستاد و سر خم نکرد.

هر بار که یک ورزشکار ایرانی روی سکو ایستاد و پرچم کشورمان بالا رفت، بخشی از این روایت تکمیل شد. روایتی که می‌گفت می‌توان روزهای سختی داشت اما از حرکت بازنایستاد، می‌توان با محدودیت مواجه بود اما رؤیای موفقیت را کنار نگذاشت.

در این میان، حضور و درخشش بانوان ورزشکار ایران، فصل مهم دیگری از این روایت را رقم زد. دختران ایران زمین در ناگویا نشان دادند ایستادگی یک ملت، صدای واحدی دارد که زنان و مردان آن هر کدام می‌توانند بخشی از تصویر ایران در عرصه افتخار باشند.

ورزشکاران ایران در ناگویا، نمایندگان نسلی بودند که در شرایطی دشوار تمرین کردند، با اضطراب و محدودیت روبه‌رو شدند، بخشی از برنامه‌های آماده‌سازی خود را به دلیل جنگ نتوانستند داشته باشند، اما وقتی لحظه حضور در میدان فرا رسید، همه توان خود را برای «ایران» به کار گرفتند و ۵۲ مدال، در واقع ۵۲ قطعه از یک روایت بزرگ‌تر شد، روایتی که از سالن‌های مسابقه آغاز شد، اما معنای آن فراتر از ورزش رفت. حتی فراتر از مدال در ناگویا اولین‌هایی داشتیم که نشان از برنامه‌ریزی مسئولان بدون توجه به جنگ و تهدید داشت، حضور رشته‌هایی که سال‌ها پشت در مانده بودند اما امسال آمدند که آنها هم قطعه‌ای از روایت ایستادگی ایران باشند.

به همین دلیل، ارزش این موفقیت تنها در جایگاه ششم آسیا یا تعداد مدال‌ها خلاصه نمی‌شود. اهمیت ناگویا در این است که یک ملت، روایت خود را از زبان ورزشکارانش به جهان عرضه کرد، روایتی از تلاش، امید، ایستادگی و سربلندی.

ورزشکاران ما، پسران و دختران این سرزمین جنگیدند و در میدان ورزش سخن گفتند و با هر مدال و هر حضور بخشی از این روایت بزرگ شدند و هر بار که پرچم ایران بر فراز سکوی قهرمانی قرار گرفت، این روایت کامل و کامل‌تر شد.

شاید سال‌ها بعد، وقتی از ناگویا و مدال‌های ایران سخن گفته شود، آنچه بیش از تعداد مدال‌ها در ذهن بماند، روایتی باشد که این ورزشکاران با خود به سرزمین آفتاب تابان بردند و در آن میدان فریاد زدند.

روایت ملتی که روزهای دشوار را پشت سر گذاشت اما امیدش را از دست نداد، ملتی که فشار را تجربه کرد اما سر خم نکرد و نسلی که نشان داد می‌توان در سخت‌ترین شرایط نیز برای پرچم کشور ایستاد و برای سربلندی آن جنگید.

ناگویا برای ایران، روایت پیروزی بر یک حریف نبود، روایت پیروز ماندن بر روزهای سخت بود و شاید ماندگارترین تصویر از این کاروان، نه جدول مدال‌ها، که همان لحظه‌ای باشد که ورزشکار ایرانی بر سکوی افتخار ایستاد، پرچم کشورش را دید و بی‌آنکه سخنی بگوید، تمام آنچه را که یک ملت در یک سال دشوار پشت سر گذاشته بود، روایت کرد.

آنها مدال گرفتند، اما مهم‌تر از آن روایت کردند که ایران هنوز ایستاده است.