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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

مدیر شرکت شن و ماسه در گیلان ۲۸ میلیارد ریال جریمه شد

مدیر شرکت شن و ماسه در گیلان ۲۸ میلیارد ریال جریمه شد

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت مدیرعامل یک شرکت شن و ماسه در رشت به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال جزای نقدی به دلیل گران‌فروشی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به رسیدگی به پرونده گران‌فروشی شن و ماسه در شعبه ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت اظهار کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت گیلان در بازرسی از محل بهره‌برداری یک واحد شن و ماسه، تخلف گران‌فروشی را احراز و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: مدیرعامل این شرکت علاوه بر ممهور شدن واحد به مهر تخلف اول، به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

کد مطلب 6967038

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