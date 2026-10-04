مدیر شرکت شن و ماسه در گیلان ۲۸ میلیارد ریال جریمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح یکشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به رسیدگی به پرونده گران‌فروشی شن و ماسه در شعبه ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت اظهار کرد: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت گیلان در بازرسی از محل بهره‌برداری یک واحد شن و ماسه، تخلف گران‌فروشی را احراز و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک معتبر از سوی متهم، تخلف انتسابی را محرز دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: مدیرعامل این شرکت علاوه بر ممهور شدن واحد به مهر تخلف اول، به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.