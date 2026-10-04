علی قاسم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری سی‌وهشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان اظهار کرد: این شهر طی سال‌های اخیر تلاش کرده است متناسب با جایگاه و ابعاد بین‌المللی جشنواره، زیرساخت‌های فرهنگی و سینمایی خود را توسعه دهد و امسال نیز مجموعه سالن‌های اجلاس به عنوان خانه جشنواره آماده میزبانی از این رویداد شده است.

وی افزود: برگزاری جشنواره‌ای با سابقه و جایگاه بین‌المللی، نیازمند فراهم بودن زیرساخت‌هایی است که بتواند پاسخگوی برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری باشد و اصفهان تلاش کرده است ظرفیت‌های موجود را برای میزبانی مناسب از این رویداد به کار گیرد.

توسعه سینمای کودک فراتر از روزهای جشنواره

شهردار اصفهان با اشاره به افتتاح نخستین پردیس سینمایی کودک اصفهان در سال گذشته گفت: مجموعه سینماهای پیش‌بینی‌شده در شهر رویاها تنها برای ایام جشنواره طراحی نشده بلکه این ظرفیت می‌تواند در طول سال نیز برای نمایش آثار سینمای کودک مورد استفاده قرار گیرد.

قاسم‌زاده ادامه داد: یکی از اهداف ما این است که سینمای کودک در اصفهان به یک جریان مستمر تبدیل شود و فعالیت آن محدود به چند روز برگزاری جشنواره نباشد. ایجاد و توسعه چنین زیرساخت‌هایی می‌تواند زمینه تداوم اکران آثار کودک و نوجوان و ارتباط مستمر این گروه سنی با سینما را فراهم کند.

وی با بیان اینکه اصفهان ظرفیت تبدیل شدن به یکی از پایگاه‌های اصلی سینمای کودک کشور را دارد، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم نام اصفهان در کنار جشنواره و سینمای کودک به یک برند شناخته‌شده تبدیل شود.

جشنواره امسال چهره شهر را تغییر می‌دهد

شهردار اصفهان با اشاره به حضور پررنگ‌تر جشنواره در فضای عمومی شهر بیان کرد: امسال تلاش شده است جشنواره تنها در سالن‌های سینما و محل برگزاری برنامه‌ها محدود نماند و فضای شهری نیز متناسب با این رویداد تغییر کند.

وی افزود: استفاده از گرافیک شهری، تبلیغات محیطی و ظرفیت‌های رسانه‌ای موجب شده است حال‌وهوای جشنواره در بخش‌های مختلف اصفهان انعکاس پیدا کند و شهروندان بیش از گذشته حضور این رویداد را در فضای عمومی احساس کنند.

قاسم‌زاده با اشاره به اختصاص بخشی از فضای جشنواره به یاد شهدای میناب گفت: نمی‌توان نسبت به اتفاقات و شرایطی که بر کشور گذشته بی‌تفاوت بود؛ از این رو جشنواره امسال در کنار ماهیت فرهنگی و هنری خود، رنگ و جلوه‌ای حماسی نیز پیدا کرده است، هرچند وجه غالب آن همچنان فرهنگ و هنر و به ویژه سینمای کودک و نوجوان است.

تداوم زندگی فرهنگی در سخت‌ترین شرایط

وی با بیان اینکه مردم ایران حتی در شرایط دشوار نیز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود را متوقف نکرده‌اند، اظهار کرد: در مقاطعی که شهرهای کشور با حملات دشمن مواجه بودند، مردم تلاش کردند زندگی عادی خود را ادامه دهند و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز بخشی از همین استمرار زندگی است.

شهردار اصفهان ادامه داد: برگزاری یک رویداد فرهنگی در چنین شرایطی نشان می‌دهد که جامعه ایران در کنار ایستادگی و دفاع از کشور، فرهنگ، هنر و زندگی اجتماعی خود را نیز دنبال می‌کند.

«رویای کودکان»؛ شعاری برای آینده

قاسم‌زاده با اشاره به انتخاب شعار «رویای کودکان» برای جشنواره امسال گفت: با پیشنهاد دوستان بنیاد سینمایی فارابی تصمیم گرفته شد این شعار برای این دوره نیز حفظ شود؛ چراکه رویاپردازی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دوران کودکی است و دنیای کودک به اندازه رویاهای او گسترده است.

وی افزود: اصفهان نیز شهری است که ظرفیت نمایش و تحقق این رویاها را دارد. «شهر رویاها» می‌تواند بستری برای تجسم این رویاها بر پرده سینما باشد و از این منظر، پیوند میان نام اصفهان، شهر رویاها و سینمای کودک می‌تواند در سال‌های آینده به یک هویت فرهنگی ماندگار تبدیل شود.

تلاش برای تقویت وجه بین‌المللی جشنواره

شهردار اصفهان با اشاره به جایگاه این دوره از جشنواره پس از جنگ رمضان اظهار کرد: این دوره، نخستین جشنواره بین‌المللی پس از جنگ است و تلاش مدیریت شهری این بوده که در کنار سیاست‌های بنیاد سینمایی فارابی و دبیرخانه جشنواره، زمینه تقویت وجه بین‌المللی آن نیز فراهم شود.

قاسم‌زاده افزود: اصفهان از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی گسترده‌ای برخوردار است و جشنواره می‌تواند فرصتی برای معرفی بخشی از این ظرفیت‌ها به مخاطبان داخلی و خارجی باشد.

وی نقش رسانه‌ها را در انعکاس این رویداد مهم دانست و گفت: امیدواریم رسانه‌های رسمی و غیررسمی بتوانند صدای کودکان ایران را به گوش مخاطبان برسانند؛ کودکانی که در شرایط دشوار نیز پای اعتقادات، وطن، استعدادها و توانمندی‌های خود ایستاده‌اند و نشان داده‌اند که فعالیت فرهنگی و هنری حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌تواند ادامه داشته باشد.

اکران جشنواره به محله‌های اصفهان می‌رود

قاسم‌زاده با اشاره به رویکرد شهر دوستدار کودک در این دوره از جشنواره گفت: یکی از موضوعات مورد تأکید، فراهم کردن امکان استفاده همه کودکان شهر از برنامه‌های جشنواره است و به همین دلیل تلاش شده اکران‌ها در نقاط مختلف اصفهان توزیع شود.

وی تصریح کرد: قرار نیست دسترسی به جشنواره تنها برای کودکانی باشد که امکان حضور در یک نقطه خاص از شهر را دارند. توزیع جغرافیایی اکران‌ها کمک می‌کند کودکان مناطق مختلف اصفهان بتوانند از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: این رویکرد بخشی از سیاست شهر دوستدار کودک است و امیدواریم جشنواره امسال علاوه بر تولید و نمایش آثار ارزشمند، تجربه‌ای فراگیر برای کودکان و خانواده‌های اصفهانی ایجاد کند.

قاسم‌زاده تأکید کرد: هدف نهایی این است که جشنواره از یک رویداد چندروزه فراتر برود و با تقویت زیرساخت‌های سینمایی، گسترش اکران‌ها و توجه به کودکان در نقاط مختلف شهر، زمینه شکل‌گیری یک جریان پایدار برای سینمای کودک در اصفهان فراهم شود.