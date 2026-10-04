حمایت از ۸۵۶ زندانی و خانواده آنان در شهریار

مهدی محمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های حمایتی دستگاه قضایی اظهار کرد: توجه به حقوق زندانیان، خانواده‌های آنان و مراقبت پس از خروج از زندان از محورهای مهم برنامه‌های تحولی قوه قضاییه است.

وی افزود: دادستانی شهریار با هدف ارائه خدمات مطلوب به زندانیان و خانواده‌های آنان، برنامه‌های حمایتی و مددکاری مختلفی را در این شهرستان اجرا کرده است.

محمدی ادامه داد: طی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵، به ۳۸۵ نفر مشاوره قضایی و روانشناسی و مصاحبه حضوری ارائه شد و ۱۴۷ نفر نیز به مراکز حمایتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی معرفی شدند.

دادستان شهریار بیان کرد: ۱۸ نفر از محکومان آزادشده نیز برای اشتغال و دریافت تسهیلات به مراکز مراقبت بعد از خروج معرفی شدند و ۱۲ نفر به مراکز بهداشتی و درمانی ارجاع داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: برای ۱۰۰ خانواده پرجمعیت زندانیان بسته‌های حمایتی توزیع و به ۸۵۶ نفر نیز کمک نقدی پرداخت شد.

محمدی گفت: معرفی ۱۹ نفر برای دریافت وام تأمین ودیعه مسکن، تأمین جهیزیه فرزند یک زندانی، پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به هشت دانشجو و توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر میان ۱۵۰ نفر از دیگر اقدامات انجام‌شده بوده است.

دادستان شهریار افزود: در حوزه آزادی زندانیان نیز با تلاش‌های انجام‌شده، جلب رضایت شاکیان در چهار پرونده به آزادی زندانیان منجر شد.

وی بر تداوم برنامه‌های حمایتی و ارائه خدمات به زندانیان، خانواده‌های آنان و افراد آزادشده از زندان تأکید کرد.