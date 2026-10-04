  1. سیاست
  2. مجلس
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

قالیباف: از عرضه ارز ۱۰ هزار دلاری تعجب کردم؛ شخصاً پیگیری می‌کنم

قالیباف: از عرضه ارز ۱۰ هزار دلاری تعجب کردم؛ شخصاً پیگیری می‌کنم

رئیس مجلس درباره اختصاص ارز به افراد بالای ۱۸ سال گفت: خود من، وقتی این موضوع را از رسانه‌ها مطلع شدم، واقعاً برای من هم متعجب بود و تعجب کردم که چه دلیلی دارد این کار انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۲ مهر) مجلس، در پاسخ به انتقاد مهدی کوچک‌زاده درباره سیاست جدید بانک مرکزی برای عرضه ۱۰ هزار دلار به افراد بالای ۱۸ سال، اظهار کرد: حتماً موضوعات اقتصادی و طرد اقتصادی، طراحی آخر دشمنی آمریکای جنایتکار با ملت ما است که در میدان نبرد یک شکست نظامی مطلق خورد.

وی با اشاره به شرایط جنگ ۴۰ روزه افزود: من در زمان جنگ ۴۰ روزه با صراحت تمام گفتم که آمریکا در میدان نظامی شکست خورد و امروز همه تلاش دشمن برای فشار اقتصادی به مردم ما است تا تاب‌آوری را پایین بیاورد و از سوی دیگر جنگ شناختی را دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به فضل الهی ان‌شاءالله هم با هوشمندی مردم، با صبر و تحمل مردم و حتماً با وظیفه‌ای که بر دوش ما مسئولان است، این موضوعات را دنبال خواهیم کرد.

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود درباره اختصاص ارز به افراد بالای ۱۸ سال گفت: خود من، وقتی این موضوع را از رسانه‌ها مطلع شدم، واقعاً برای من هم متعجب بود و تعجب کردم که چه دلیلی دارد این کار انجام شود.

رئیس مجلس در ادامه خطاب به کوچک‌زاده گفت: حرف شما را قبول دارم و همین امروز در جلسه هیات رئیسه، درباره موضوع اقتصادی و رسیدگی به این مسائل صحبت کردم که ما متمرکز شویم و این موضوعات را حتماً دنبال کنیم؛ مطمئن باشید دنبال می‌کنیم.

قالیباف در ادامه با اشاره به موضوع بیماران خاص و بیماران پروانه‌ای که کوچک‌زاده در سخنان خود مطرح کرده بود، اظهار کرد: جنابعالی درباره بیماران خاص و پروانه‌ای گفتید، واقعاً یکی از افتخارات مجلس یازدهم و دوازدهم را این می‌دانیم که موضوع بیماری‌های خاص که ده‌ها سال در کشور بلاتکلیف بود، امسال با ۱۷ همت در صندوق، به صورت وام قرض‌الحسنه مورد حمایت قرار گرفت.

قالیباف گفت: بنده شخصا این موضوع ارز را دنبال می کنم و حتماً اگر لازم شد در صحن بررسی کنیم، حتماً بررسی خواهیم کرد. در اولین جلسه نظارتی‌مان این بحث را دنبال می‌کنیم.

رئیس مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در شرایط کنونی گفت: ما در شرایطی هستیم که همه باید در عین اینکه اشکالات را می‌بینیم و به‌طور جدی دنبال می‌کنیم، آرامش و متانت را هم داشته باشیم. در عین حال، اصرار و پیگیری و خسته نشدن از کار را هم وظیفه خودمان بدانیم.

کد مطلب 6967131
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صادق IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      13 0
      پاسخ
      فروش دلاربه افرادجامعه هیچگونه مشکل اقتصادی رانه تنها حل نمیکندبلکه باعث تورم وافزایش مصرف وسودجویی بدون بازده میگردد.دولت بهتراست تزریق ارز رابانظارت دقیق به راهکارهایی در تولیدوصنعت وکشاورزی اختصاص دهدتاازبحران انرژی وبیکاری درجامعه جلوگیری شود.
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      22 1
      پاسخ
      چطور؟ شما هم صبح جمعه بیدار شدی تازه فهمیدی؟
    • علی IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      16 2
      پاسخ
      درشرایط فعلی این کارباعث تضعیف پول ملی، تشویق وهدایت مردم به سمت دلار ایجاد فضای التهابی دربازارو تولیدوصنعت و ایجاد یاس و ناامیدی دراقشار ضعیف وکم درآمد جامعه،عامل تورم وگرانی بیشتر و کسب سودبیشتر وبی درد سر توسط دلالان و گروهی ...
    • بازنشسته IR ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      7 0
      پاسخ
      ما که پول نداریم نمیتونیم بخریم بازم واسه اون پولدارهای بی غم هست که گرونی براشون معنا نداره توروخدا یکم تلاش کنیداین گرونیهارومهارکنیدهمه چیو خونه طلا دلار موادغذایی دارو لوازم خانگی و کلا همه چی آخه این چه تورم مسخره ای هست بخدا دیگه از زندگی سیر شدیم دولت باید اقدام کنه موزکیلویی ۵۰۰هزارتومان میگی چه خبره میگه دلار گرون شده یعنی خرید ما بر مبنای دلاره ولی درآمد ریاله
    • ت IR ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      7 0
      پاسخ
      شما اول ببین چرا دلار شده ۲۷۰ هزار تومن بعد ببین چرا به مردم دلار ۲۷۰ هزار تومنی میفروشند
    • IR ۰۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      1 0
      پاسخ
      یعنی آقای قالیباف شما خبر نداشتی ، عجب ....

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها