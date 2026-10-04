قضاوت داوران تکواندو ایران در گرندپری پاریس

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های گرندپری فرانسه طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ مهرماه در شهر پاریس برگزار می شود.در کنار هفت عضو تیم ملی تکواندو کشورمان که در این رقابت ها مبارزه خواهند کرد، دو داور بین المللی کشورمان نیز برای قضاوت در این پیکارها راهی پاریس خواهند شد.

هومن صادق نیا و حسن حاتمی دو داور بین المللی کشورمان هستند که در این رقابت ها قضاوت خواهند کرد. این دو داور تحت نظارت کمیته داوران فدراسیون جهانی برای قضاوت در بازیهای المپیک ۲۰۲۸ قرار دارند و برای قرار گرفتن در لیست نهایی باید در رویدادهای که از سوی فدراسیون جهانی دعوت می شوند نیز قضاوت کنند.

ابوالفضل زندی، مهدی رزمیان، امیرسینا بختیاری،مهران برخورداری، آرین سلیمی، محمدحسین یزدانی و ناهید کیانی در این رقابت ها حضور خواهند داشت.

طبق برنامه جمعه ۱۷ مهرماه رزمیان، زندی،سلیمی و یزدانی، شنبه ۱۸ مهرماه ناهید کیانی و یکشنبه ۱۹ مهرماه برخورداری و بختیاری به دیدار حریفان خود می روند