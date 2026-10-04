جزئیات حمایت های بیمه ای از مادران باردار؛ از مرخصی تا پرداخت حقوق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق به زنان بیمهشده در دوره بارداری و مرخصی زایمان، افزایش دوره پرداخت مذکور از ۶ به ۹ ماه، امکان بهرهمندی مادران باردار از ۲ ماه مرخصی زایمان قبل از تولد فرزند، پرداخت ماهانه حقوق دوره مرخصی زایمان و دیگر حمایتهای مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی ارائه میشود.
افزایش مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه
سازمان تأمین اجتماعی مجموعه خدمات حمایتی خود در قبال مادران در دوره مرخصی زایمان را با رعایت قوانین بالادستی، به افراد مشمول ارائه میدهد.
در اجرای مصوبه ۲۲/۰۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران مبنی بر الحاق یک تبصره به بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ مدت مرخصی زایمان برای همه بانوان مشمول، از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافت.
متن تصویبنامه مذکور به این شرح است: «سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به پرداخت حقوق و فوقالعادههای مدت نه ماه تمام مربوط به مرخصی زایمان اقدام و هزینههای ناشی از اجرای آن را هر ساله به منظور پیشبینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. درصورت عدم پیشبینی یا عدم تخصیص اعتبار، هزینههای مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در صورتهای مالی سازمان یاد شده لحاظ خواهد شد».
ارائه خدمات مرخصی زایمان به ۲۳۵ هزار نفر
به رغم اینکه افزایش مدت مرخصی زایمان به ۹ ماه، مجدداً در بند «الف» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصویب و در تبصره همان ماده مقرر شد که بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۷۲) قانون مذکور در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیشبینی و به تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی تخصیص داده شود؛ سازمان تأمین اجتماعی همچنان نسبت به ادامه ارائه خدمات ۹ ماه مرخصی زایمان اقدام کرده است.
از سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۵ قریب به ۲۳۵ هزار نفر بانوان مشمول از تسهیلات مذکور بهرهمند شدهاند.
امکان استفاده ۲ ماه از مرخصی زایمان پیش از تولد فرزند
براساس قوانین و مقررات موجود، به درخواست مادر تا ۲ ماه از مدت مرخصی زایمان ۹ ماهه میتواند قبل از تولد فرزند باشد؛ این ظرفیت توسط سازمان تأمین اجتماعی و به موجب قانون برقرار شده است.
بخشنامه مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۱ مبنی بر اینکه «در صورت درخواست مادر تا ۲ ماه از مرخصی زایمان در ماههای پایانی بارداری قابل استفاده است»، صادر و ابلاغ شده و مشمولان درصورت تمایل میتوانند از تسهیلات مربوطه بهرهمند شوند.
پرداخت ماهانه حقوق دوره مرخصی زایمان
سازمان تأمین اجتماعی همچنین به منظور رفاه بیشتر حال مادران بیمهشده مشمول استفاده از مرخصی زایمان، دستور اداری مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰ مبنی بر صدور سند پرداخت مرخصی زایمان به صورت ماهانه را صادر و به واحدهای اجرایی ابلاغ کرده است.
افزایش مدت مرخصی زایمان برای تولدهای دوقلو
افزایش مدت مرخصی زایمان و پرداخت تمام حقوق و فوقالعادهها موجب افزایش هزینههای صندوقهای بیمهای نظیر سازمان تأمین اجتماعی میشود؛ ظرفیت مذکور از این نظر برای بیمههای اجتماعی دارای بار مالی است. به همین دلیل در تبصره ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقرر شده که «بار مالی اجرای این ماده از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۷۲) این قانون در ردیف خاصی در بودجه سنواتی پیشبینی و به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی تخصیص داده میشود».
همچنین براساس قوانین سازمان تأمین اجتماعی و مطابق قوانین بالادستی؛ اجرای این مصوبات، مستلزم این است که بار مالی ناشی از آنها در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد و اقدام سازمان درصورت عدم تأمین بار مالی، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
در نتیجه، اجرای بندهای مذکور منوط به تأمین بار مالی آن در بودجه سالانه کل کشور و تخصیص آن به سازمان تأمین اجتماعی است.
بار مالی اجرای قانون در سازمان تأمین اجتماعی
بار مالی ناشی از اجرای بند «الف» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از تاریخ اجرای قانون تا پایان سالجاری بالغ بر ۱۶۶,۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه و برآورد می شود.
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