به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی پیش از ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با هدف رفع خرابی‌های سطحی و ارتقای کیفیت آسفالت، اقدامات گسترده‌ای انجام شد که حجم عملیات لکه‌گیری را از ۹۵ کیلومتر در سال گذشته به ۲۶۸ کیلومتر در سال جاری رساند.

وی با اشاره به رشد ۱۵.۶ درصدی اعتبارات هزینه‌شده در این بخش افزود: در حوزه بهسازی و نگهداری راه‌ها، مبلغ ۱۲ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال و در بخش ساخت و بهسازی راه‌های فرعی و روستایی نیز ۶ هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که به ترتیب رشد ۱۴ و ۱۸ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان تصریح کرد: علاوه بر عملیات لکه‌گیری، در ۶ ‌ماهه امسال ۳۷ کیلومتر روکش بزرگراه، ۸۰ کیلومتر روکش راه اصلی، ۹۴ کیلومتر روکش راه فرعی و روستایی و همچنین ۵۸ کیلومتر آسفالت حفاظتی در سراسر استان اجرا شده است.

خسروی ادامه داد: اجرای ۱۰ کیلومتر عملیات درزگیری در محورهای استان و ساخت و توسعه ۷۰ کیلومتری راه‌های فرعی روستایی با رشد ۱۱.۴ درصدی، از دیگر اقدامات عمرانی صورت‌گرفته در این بازه زمانی است.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه اداره‌کل راهداری با بهره‌گیری از اعتبارات تخصیصی، تمامی توان خود را برای حفظ و ارتقای کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای به کار گرفته تا ضمن کاهش حوادث جاده‌ای، سفرهای ایمن و راحتی را برای هم‌استانی‌های عزیز فراهم کند.