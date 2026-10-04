قرارداد کشت پاییزه با محوریت کلزا در خرمشهر آغاز شد

حسن دشتی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت رسمی قرارداد کشت بستر لازم را برای برنامه‌ریزی هدفمند در تولید و تأمین به موقع نهاده‌های مورد نیاز بهره‌برداران فراهم می‌سازد.

وی با اشاره به شرایط بهره‌برداران در دریافت خدمات افزود: کشاورزانی که در سال زراعی گذشته محصول گندم خود را به مراکز دولتی تحویل داده‌اند و همچنین بهره‌بردارانی که نسبت به شناسنامه‌دار کردن مزارع خود اقدام کرده‌اند، در اولویت انعقاد قرارداد کشت قرار دارند.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر تصریح کرد: از تمام کشاورزان خرمشهری درخواست می‌شود در اسرع وقت با در دست داشتن مدارک لازم به مراکز خدمات جهاد کشاورزی تابعه مراجعه کرده و نسبت به ثبت و عقد قرارداد اقدام کنند.