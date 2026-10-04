به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب، در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان گفت: حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از حقوق عامه وظیفه همه مدیران دستگاه‌های اجرایی است که در این راستا همه باید به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای مصوبات سریع و دقیق مصوبات جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال را امری لازم و ضروری است؟، گفت :مدیران دستگاهها تا اجرای کامل مصوبات و گزارش اقدامات و اثر بخشی اهتمام جدی داشته باشند.

افراسیاب تأکید کرد : فرمانداران در شهرستان‌ها به عنوان‌ نماینده عالی دولت فرماندهان اجرای قانون برای اجرای سریع و دقیق مصوبات در حوزه صیانت از حقوق عامه با قاطعیت به وظیفه خود عمل کنند.

رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به به عدم اجرای مصوبه کارگروه محیط زیست استان زنجان نیز به تصویب رسیده اما تا به امروز اجرایی نشده است گفت: موضوع لندفیل شهرستان ابهر که دغدغه و نگرانی‌هایی برای مردم شهرستان بوجود آورده و اینکه چرا این مصوبه اجرا نشده به دستگاه‌های متولی امر ۱۰روز فرصت داده می شود تا مصوبه را اجرا کنند در غیر این صورت با عنوان ترک فعل با دستگاه‌های متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

افراسیاب شفافیت و عدم تبعیض در حوزه حقوق بیت‌المال در اراضی ملی خصوصا در تغییر کاربری‌ها و ساخت سازهای غیر مجاز مورد تاکید قرار داد و گفت: در حوزه بروز تخلفات دراین حوزه دستگاه‌های متولی برابر قانون با متخلفان برخورد کنند.

در ابتدای این جلسه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان گزارشی از اقدامات و برنامه‌های دستگاه مربوطه در راستای اهتمام لازم در اجرای مصوبات این شورا ارائه کردند.