به گزارش خبرگزاری مهر، سید یاسر فروغی، در گفتگو با رادیو سلامت، درباره وضعیت مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، افزود: دانشگاه علوم پزشکی ایران با پوشش حدود ۶ میلیون نفر جمعیت استان تهران، ۲۰ بیمارستان دولتی و ۵۲ بیمارستان خیریه و خصوصی، یکی از بزرگ‌ترین متولیان درمان در استان تهران است.

وی با اشاره به مطالبات دانشگاه از بیمه‌ها، افزود: همان‌طور که رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده است، حدود ۱۰ همت از بیمه‌ها طلبکار هستیم و این دیون پرداخت نشده است. از طرف دیگر، در بیمارستان‌های دولتی با افزایش حدود ۳۰ درصدی مراجعات در سال جاری مواجه هستیم.

فروغی با تشریح فشار مالی مضاعف بر دانشگاه، تصریح کرد: ما باید خدمات را به‌روز به مردم ارائه دهیم و همزمان، هزینه دارو و تجهیزات را به شرکت‌های خصوصی به‌صورت نقدی پرداخت کنیم. قبلاً خریدهای ما مدت‌دار بود، ولیکن به دلیل بد عهدی سازمان های بیمه گر، قبل از ارسال دارو و تجهیزات، شرکت ها خواستار تسویه نقدی هستند که این فشار مالی بسیار سنگین است.

وی، توقف خدمات به مردم را خط قرمز دانشگاه دانست و افزود: رسالت اصلی دانشگاه علوم پزشکی، ارائه خدمات به مردم است و ما اجازه نمی‌دهیم درهیچ سطحی، خدمت به بیماران متوقف شود یا نقصان پیدا کند. از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌ها پرداخت از جیب بسیاری از مردم را افزایش می دهد، در حالی که در بیمارستان‌های دولتی، درمان منوط به پرداخت هزینه نیست.

فروغی در پاسخ به سوالی درباره فرسایش کادر درمان و کمبود نیرو، گفت: برای جلوگیری از فرسایش نیرو، نیازمند همکاری بین‌بخشی در نظام سلامت هستیم. وقتی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۰ همت از بیمه‌ها طلبکار است، این موضوع باید در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری و حل شود. ما سعی کرده‌ایم خدشه‌ای به خدمات وارد نشود، اما پرداخت به پرسنل و پزشکان با تأخیر انجام می‌شود.

وی در پایان با اشاره به وضعیت پرداخت به پرستاران، خاطرنشان کرد: در دانشگاه علوم پزشکی ایران، پرداخت پرسنل و پرستاران به‌روز انجام می‌شود، اما این وضعیت در همه دانشگاه‌های کشور یکسان نیست. امیدواریم با همکاری بین‌بخشی و تصمیم‌گیری در سطوح بالای کشور، این مشکل برای همیشه حل شود.