به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال جاری بعد از فرار و نشیب های بسیار به دلیل شرایط جنگی بلاخره برگزار شد و روز گذشته هم نتایج اولیه کنکور توسط سازمان سنجش کشور اعلام شد.

‹‹محمد محراب محسنی››یکی از دانش آموزان خراسان جنوبی مستعد خراسان جنوبی است که در رقابت علمی کنکور سراسری سال جاری شرکت کرده است و موفق به کسب رتبه ۱۷ در گروه آزمایشی علوم تجربی شده است.

این موفقیت علمی دانش آموز مستعد خوسفی نشانگر ظرفیت‌های آموزشی موجود در استان خراسان جنوبی جنوبی است.

محمد محراب محسنی، دانش‌آموز پرتلاش و موفق اهل شهرستان خوسف، در نتایج نهایی کنکور سراسری امسال، موفق شد با کسب رتبه ۱۷ در گروه آزمایشی علوم تجربی، نام خود را در میان برترین‌های این آزمون ملی ثبت کندکه این دستاورد ارزشمند به طور مسلم نتیجه تلاش‌های مستمر این دانش‌آموز و حمایت‌های نظام آموزشی خراسان جنوبی از او است،