سرپرست نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی خوسف معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «حمیدرضا ناصری» با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به عنوان سرپرست نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خوسف منصوب شد.

در مراسم معارفه وی که پیش از ظهر یکشنبه با حضور فرماندار شهرستان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای تقویت هویت تاریخی این منطقه تأکید شد.

فرماندار شهرستان خوسف نیز در این مراسم با تبیین جایگاه ممتاز این شهرستان در نقشه فرهنگی استان، گفت: خوسف از دیرباز یکی از کانون‌های اصیل فرهنگ، دانش و فرهیختگی در منطقه بوده است و برخورداری از این پیشینه غنی تاریخی و علمی، مسئولیت متولیان امر را در صیانت و تقویت سرمایه‌های فرهنگی دوچندان می‌کند.

مسعود قلی‌زاده در ادامه بر ضرورت هم‌افزایی حداکثری برای توسعه فعالیت‌های هنری و اجتماعی تأکید کرد و افزود: ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، هنرمندان متعهد، اصحاب رسانه و تشکل‌های مردمی باید در مسیر رونق برنامه‌های فرهنگی شهرستان به کار گرفته شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با ایجاد فضای تعاملی و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، زمینه حضور و مشارکت پویای مردم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش فراهم شود.