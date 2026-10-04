به گزارش خبرنگار مهر، زینب عاشری، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز، در نشست خبری به مناسبت هفته ملی کودک اظهار کرد: برنامه‌های امسال با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» و با محوریت خانواده، کودک و گرامیداشت شهدای کودک برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره سه‌روزه «قرار کودکی» در بوستان مادر و کودک کرج افزود: این جشنواره از روز چهارشنبه آغاز می‌شود و مجموعه‌های دولتی، مردمی و فعالان حوزه کودک و نوجوان در آن حضور دارند.

عاشری ادامه داد: برای فعالان حوزه کودک که دارای محصول، خدمت یا برنامه فرهنگی هستند، غرفه‌هایی به صورت حمایتی در نظر گرفته شده تا بتوانند ظرفیت‌های خود را معرفی کنند.

شبکه فعالان کودک در کنار کانون

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت گروه‌های مردمی گفت: اعتقاد داریم در هر استان باید شبکه‌ای از فعالان حوزه کودک و نوجوان شکل بگیرد تا کانون در کنار این ظرفیت مردمی، فعالیت‌های فرهنگی خود را توسعه دهد.

وی با اشاره به تجربه فعالیت‌های کانون در جریان جنگ‌های اخیر افزود: کودکان از نخستین گروه‌هایی هستند که در شرایط جنگی آسیب می‌بینند و به همین دلیل با کمک فعالان مردمی در مناطقی که مورد اصابت قرار گرفته بود، برنامه‌های فرهنگی و نشاط‌آفرین اجرا کردیم.

عاشری بیان کرد: در برخی مناطق از جمله مهستان و هشتگرد، خانواده‌ها به دلیل نگرانی ناشی از حملات، اجازه نمی‌دادند کودکان از خانه خارج شوند، اما حضور مربیان، عروسک‌ها و اجرای برنامه‌های کودک کمک کرد جریان عادی زندگی دوباره در این مناطق شکل بگیرد.

وی گفت: نگاه ما این است که اقدامات حاکمیتی در حوزه کودک و نوجوان باید با شبکه فعالان مردمی پیوند داشته باشد و از ظرفیت آنها استفاده شود.

عاشری خانواده را محور جشنواره «قرار کودکی» عنوان کرد و افزود: کودک را در کنار خانواده معنا می‌کنیم؛ زیرا بسیاری از مسائل تربیتی زمانی اثرگذار است که در بستر خانواده ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: برای روز پنجشنبه یک برنامه اختصاصی بازی با حضور متخصصان این حوزه برای مادران شاغل استان البرز پیش‌بینی شده است تا آنها بتوانند همراه فرزندان خود در این برنامه شرکت کنند.

مدیرعامل کانون فکری البرز گفت: روز جمعه نیز برنامه «پدر و فرزندی» برگزار می‌شود و از دستگاه‌های مختلف خواسته‌ایم کارکنان خود را همراه با فرزندانشان به این برنامه دعوت کنند.

یادواره ۱۱ شهید کودک البرز

عاشری از برگزاری یادواره شهدای کودک استان البرز در هفته ملی کودک خبر داد و گفت: پنجشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ این برنامه در جوار مزار خانواده شهیدان تقی‌زاده برگزار خواهد شد.

وی افزود: در جریان جنگ‌های اخیر ۱۱ کودک و نوجوان از استان البرز به شهادت رسیدند که ۶ نفر از آنها از خانواده شهیدان تقی‌زاده بودند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز با اشاره به شهیده «مهیا قاسمی» از ساکنان هشتگرد و اعضای کانون گفت: این شهیده یکی از کودکانی بود که در طرح «۱۴ روز، ۱۴ کتاب» کانون حضور داشت و در جریان جنگ به شهادت رسید.

وی اضافه کرد: این یادواره با همکاری بنیاد شهید، حوزه هنری، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان فرهنگی شهرداری و تولیت امامزاده محمد برگزار می‌شود و در حاشیه آن محفل شعر با حضور افشین اعلا و تعدادی از شاعران استان برگزار خواهد شد.

عاشری از برنامه‌ریزی برای کودک‌محور شدن تجمعات شبانه روز شنبه ۱۸ مهر خبر داد و گفت: پیشنهاد کرده‌ایم قاری، بیانیه‌خوان، شعاردهنده و گروه سرود این برنامه از میان کودکان انتخاب شوند تا فضای این برنامه‌ها متناسب با هفته ملی کودک باشد.

وی افزود: همچنین پیشنهادی برای تغییر محتوای دیوارنگاره‌های میدان جمهوری متناسب با هفته ملی کودک و با استفاده از تصاویر ۱۱ شهید کودک استان ارائه شده که در حال بررسی است.

کودکان مناطق محروم و روستاها در اولویت

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز گفت: در هفته ملی کودک برای گروه‌های مختلف از جمله کودکان مناطق محروم، کودکان روستایی، کودکان بستری در بیمارستان، کودکان شیرخوارگاه و کودکان دارای معلولیت برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است.

عاشری ادامه داد: روز جمعه در مصلی کرج نیز برنامه ویژه بازی برای کودکان اجرا می‌شود تا کودکان همراه پدر و مادر خود در فعالیت‌های فرهنگی و بازی‌های گروهی حضور داشته باشند.

وی همچنین از اجرای برنامه ویژه برای کودکان مراکز تحت پوشش بهزیستی و کودکان بیمار خبر داد و گفت: امیدواریم تعداد کودکانی که در بیمارستان‌ها و مراکز حمایتی حضور دارند روزبه‌روز کاهش پیدا کند و همه کودکان در کنار خانواده‌های خود سالم و شاد زندگی کنند.

کتابخانه‌های سیار به روستاها می‌روند

عاشری با اشاره به فعالیت مراکز کانون در سراسر استان اظهار کرد: در تمام مراکز کانون در هفته ملی کودک برنامه برگزار می‌شود و مدارس نیز از مراکز کانون بازدید خواهند داشت.

وی افزود: کتابخانه‌های سیار کانون با همراهی دستگاه‌هایی مانند آب و برق در روستاها حضور پیدا می‌کنند و علاوه بر فعالیت‌های کتابخوانی، برنامه‌های فرهنگی و شاد برای کودکان اجرا خواهند کرد.

مدیرعامل کانون فکری البرز همچنین از اجرای برنامه مشترک با آموزش و پرورش استثنایی استان برای کودکان دارای نیازهای ویژه خبر داد.

الفبای تربیت پیام‌های تربیتی برای خانواده‌ها

عاشری با اشاره به شعار امسال هفته ملی کودک با عنوان «لبخند کودکان، الفبای وطن» گفت: نمایشگاه «الفبای تربیت» بر اساس ۳۲ حرف الفبا طراحی شده و هدف آن این است که خانواده‌ها پس از حضور در برنامه‌ها، پیام‌های تربیتی مشخصی با خود همراه ببرند.

وی افزود: تلاش کرده‌ایم برنامه‌های هفته کودک فقط به فضاسازی و تزئینات محدود نشود، بلکه محتوای تربیتی و فرهنگی نیز در آنها مورد توجه قرار گیرد.

رویداد علمی برای کودکان

عاشری از برگزاری رویداد علمی «کودکان، سازندگان فردا» خبر داد و گفت: این برنامه با همکاری یکی از دانشگاه‌های استان برگزار می‌شود و آزمایش‌های علمی ساده متناسب با گروه‌های سنی مختلف برای دانش‌آموزان ارائه خواهد شد.

وی افزود: هدف این است که بخشی از مفاهیم علمی و فناوری به زبان کودکان و با روش‌های جذاب به آنها آموزش داده شود.

پیوند یاد شهدای میناب با حمایت از کودکان یتیم

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز همچنین از طراحی یک اقدام خیرخواهانه به یاد شهدای میناب خبر داد و گفت: پیشنهاد کرده‌ایم به نیت شهدای کودک میناب، زمینه حمایت از ۱۶۸ کودک یتیم در این ایام فراهم شود.

عاشری افزود: تلاش ما این است که گرامیداشت یاد شهدا در کنار یک اقدام ماندگار اجتماعی و حمایت از کودکان قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت شناخت هویت بومی گفت: یکی از دغدغه‌های ما این است که کودکان البرزی با تاریخ، مشاهیر، شخصیت‌های اثرگذار، اماکن تاریخی و فرهنگ استان خود آشنا شوند.

عاشری افزود: حتی موضوع گویش کرجی نیز برای ما اهمیت دارد و علاقه‌مندیم کودکان علاوه بر آشنایی با آثار ادبی مانند شاهنامه و گلستان، با زبان و فرهنگ بومی شهر خود نیز آشنا شوند.

مدیرعامل کانون فکری البرز تأکید کرد: کودک باید وقتی در جایی دیگر خود را معرفی می‌کند، بتواند درباره شهر و استان خود سخن بگوید و به هویت و پیشینه محل زندگی‌اش افتخار کند.

وی در پایان گفت: در مجموع حدود ۳۰ تا ۴۰ دستگاه و مجموعه در برنامه‌های هفته ملی کودک با کانون همکاری دارند و همچنان کانون پرورش فکری آمادگی دارد از ظرفیت هر مجموعه و فعال مردمی که برای کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کند، استفاده کند.

شایان ذکر است در پایان پوستر هفته ملی کودک با شعارلبخند کودکان، الفبای وطن با حضور رسانه ها رونمایی شد.