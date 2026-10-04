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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

امدادرسانی هلال‌احمر اصفهان به ۱۱ حادثه‌دیده در ۲۴ ساعت گذشته

امدادرسانی هلال‌احمر اصفهان به ۱۱ حادثه‌دیده در ۲۴ ساعت گذشته

اصفهان-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از امدادرسانی به ۱۱ حادثه‌دیده در جریان پنج حادثه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته به پنج حادثه در نقاط مختلف استان امدادرسانی کردند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، دو مورد جاده‌ای، دو مورد خدمات حضوری و یک مورد مربوط به حوادث صنعتی و کارگاهی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به تعداد حادثه‌دیدگان ادامه داد: در مجموع این حوادث ۱۱ نفر حادثه‌دیده بودند که هفت نفر از آنها مصدوم شدند.

مؤمنی تصریح کرد: چهار مصدوم برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز خدمات درمانی را به صورت سرپایی دریافت کرد.

وی با اشاره به مشارکت پایگاه‌های امدادی در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته گفت: پایگاه‌های وادی بادرود، مهیار شهرضا، قلعه‌آقا لنجان، کمشچه برخوار و نوغان بویین‌میاندشت در این عملیات‌ها حضور داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: تیم‌های امدادی هلال‌احمر در محورهای مواصلاتی و مناطق مختلف استان برای ارائه خدمات امدادی و پاسخگویی به حوادث در آماده‌باش قرار دارند.

کد مطلب 6967326

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